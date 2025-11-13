Λάκης Γαβαλάς: Στήριξε τους σπουδαστές του, στην 37η Athens Fashion Week, με μοντέλα από το φετινό GNTM

Ο Λάκης Γαβαλάς, ένας από τους κορυφαίους πρεσβευτές του ελληνικού στυλ, έδωσε το «παρών» στην 37η Athens Fashion Week (AFW), που άνοιξε τις πύλες της στις 11 Νοεμβρίου, στηρίζοντας έμπρακτα τους νέους δημιουργούς. Ο σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας βρέθηκε στο πλευρό των σπουδαστών του, οι οποίοι παρουσίασαν τις δημιουργίες τους ενώ επέλεξε να ενισχύσει την επίδειξη μόδας, επιστρατεύοντας ως μοντέλα, συμμετέχοντες του φετινού GNTM.

NDP

Ο Λάκης Γαβαλάς μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων εξέφρασε την υπερηφάνεια και τη στήριξή του στους συντελεστές της επίδειξης μόδας. «Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, τα περισσότεροι από τα οποία είναι εκκολαπτόμενα μοντέλα. Δεν είναι ακριβώς μοντέλα, αλλά έχουν την προοπτική να γίνουν» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Διδάσκω σε 148 σπουδαστές στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη και παράλληλα είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο UCLan της Κύπρου. Άρα είμαι συνεχώς κοντά στα παιδιά, στα οποία δίνω τις δικές μου γνώσεις και αυτά μου δίνουν τη δική τους φρεσκάδα. Μου εναποθέτουν τα δικά τους όνειρα και εγώ προσπαθώ να τα κάνω πραγματικότητα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επιτυχία στη μόδα δεν περιορίζεται μόνο στον ρόλο του σχεδιαστή. «Είναι πολλά δικά μου παιδιά που πήγαν στο εξωτερικό και άλλα που τελικά μπορεί να μην έγιναν σχεδιαστές, αλλά μπήκαν στη διαδικασία της εκμάθησης. Κάποιος ξεκινώντας να γίνει σχεδιαστής μπορεί στην πορεία να γίνει ένας καλός art director ή ένας operator της μόδας. Υπάρχουν πολλοί κλάδοι. Δεν πρέπει όταν κάποιος βλέπει τη δυσκολία να τα παρατήσει. Εμείς τον κατευθύνουμε να υπάρχει στον χώρο της μόδας μέσω κάποιων άλλων ειδικοτήτων» επισήμανε.

Υβόννη Ντόστα-Σούλα Λιάκου-Έλενα Γαλύφα-Ηλιάνα Παπαγεωργίου / NDP

Όσο για την ελληνική μόδα τόνισε μεταξύ άλλων ότι παρά το ταλέντο, παραμένει αδύναμη λόγω της έλλειψης θεσμικής στήριξης. Την περιέγραψε «πενιχρή και φτωχή γιατί δεν υπάρχουν επιδοτήσεις», ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για το πώς μπορούν οι νέοι, ταλαντούχοι δημιουργοί να προχωρήσουν μπροστά.

Ο Λάκης Γαβαλάς, πέρα από τον εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό του ρόλο, διατηρεί ένα εξαιρετικά φορτωμένο επαγγελματικό πρόγραμμα. Όπως ο ίδιος σημείωσε: «Kαθημερινά διδάσκω και διδάσκομαι και θέλω να πιστεύω ότι ακόμη έχω χρόνο να εξελιχθώ». Αποκάλυψε ότι η νέα του συλλογή από την οποία έδωσε μία μικρή γεύση στο συγκεκριμένο σόου θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, διατηρεί συνεργασία με μία μεγάλη εταιρεία ρούχων, γεγονός που τον φέρνει σε «συνεχή ταξίδια» προκειμένου να προμηθεύεται κομμάτια από «όλους τους μεγάλους οίκους».

Για την εκδήλωση ο Λάκης Γαβαλάς έκανε ένα ειδικό στιλιστικό «πάντρεμα» υψηλής μόδας, συνδυάζοντας ένα παντελόνι Comme des Garçons με ένα σακάκι από τον γαλλικό οίκο Yves Saint Laurent και εντυπωσιακά χρυσά κοσμήματα.

NDP

Τέλος αναφέρθηκε στους σχεδιαστές που τον έχουν εμπνεύσει, τονίζοντας ότι «είναι πάνω από 15» μεταξύ των οποίων οι Jean Paul Gaultier, Zeymi Yake, Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Vivienne Westwood, Moschino και Gianfranco Ferré, τα σχέδια του οποίου ήταν «πολύ αρχιτεκτονικά».

Όσον αφορά τις θρυλικές προσωπικότητες της μόδας ξεχώρισε την Coco Chanel, περιγράφοντάς την ως μια κλασική φιγούρα με έντονο στυλ. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είναι αντικαπνιστής, θεωρεί ότι η Chanel μετέτρεψε τη συνήθεια του καπνίσματος σε κομμάτι του επιβλητικού της ύφους. Όπως δήλωσε «της έδινε πάρα πολύ στυλ», λειτουργώντας παράλληλα ως μέσο για να διαχειριστεί το στρες.

Η αποστολή της AFW - του μακροβιότερου και πιο εμβληματικού θεσμού μόδας της χώρας είναι να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, παρέχοντας μια πλατφόρμα για τους Έλληνες σχεδιαστές να συνδεθούν με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και αγοραστές εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, συμβάλλοντας παράλληλα στην πολιτιστική πρόοδο και στην καθιέρωση της Αθήνας ως προορισμού μόδας.