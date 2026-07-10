Έφη Θώδη: «Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου, με ήθελαν για τα λεφτά μου»

Σε μια σπάνια εξομολόγηση καρδιάς η Έφη Θώδη αποκαλύπτει άγνωστα πράγματα για την προσωπική ζωή της. Η τραγουδίστρια δεν έχει περάσει καλά γιατί οι άντρες την εκμεταλλεύτηκαν και εκείνη έκανε τελικά κακό στον εαυτό της γιατί το έριξε στο φαγητό και πήρε κιλά.

«Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου και ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση. Γιατί για τα λεφτά με ήθελαν, πιο πολύ για τα λεφτά. Να αρπάξουν, να με κάνουν κομμάτια. Εγώ το έβλεπα και λέω: ως εδώ, θα είμαι μόνη, θα δουλεύω, αλλά στα προσωπικά δεν επιτρέπω σε κανέναν.

Αυτό με έκανε και πήρα τα κιλάκια. Κλείστηκα στον εαυτό μου και το έριξα στο φαΐ. Όταν έχεις μία ευχαρίστηση μόνο, τι περιμένεις;», είπε στην εκπομπή «Ζω καλά».