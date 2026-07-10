Ρένος Ρώτας: «Το ιστιοπλοϊκό γέμισε καπνούς και έχασα πέντε χρόνια από τη ζωή μου»

Ο Ρένος Ρώτας κάνει από μικρός ιστιοπλοΐα και μάλιστα μια φορά κινδύνεψε πραγματικά η ζωή του. «Η ιστιοπλοΐα είναι ένα πάθος, μια αγάπη που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται, αναβαθμίζεται και θα μπορούσε να γίνει μια μόνιμη συνθήκη, δηλαδή εποχική δουλειά. Ξεκίνησε ως οικογενειακή παράδοση. Από 4 χρόνων, ταξιδεύαμε με ιστιοπλοϊκό στο Ιόνιο, με αφετηρία τη Λευκάδα και κάναμε τον κλασικό γύρο στα νησιά του Ιονίου, με κύριους σταθμούς το Μεγανήσι, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τους Παξούς και τους Αντίπαξους», είπε στο περιοδικό ΟΚ.

«Νόμιζα ότι είχαμε πάρει φωτιά»

«Υπήρξαν πολλές στιγμές που φοβήθηκα. Δεν με τρομάζουν οι φουρτούνες, γιατί το ιστιοπλοϊκό είναι αβύθιστο. Δεν θα ξεχάσω μία φορά που το σκάφος έβγαζε καπνούς μέσα στο σαλόνι. Ήμουν νέος καπετάνιος τότε, είχα την ευθύνη, και νόμιζα ότι είχαμε πάρει φωτιά, αλλά είχε χαλάσει ο θερμοσίφωνας. Μέχρι να το συνειδητοποιήσω, είχα χάσει πέντε χρόνια από τη ζωή μου.

Ένα άλλο που είχε συμβεί στο πρώτα ταξίδια, και είμαι πολύ περήφανος που το αντιμετώπισα, ήταν όταν είχε φθορά η εξάτμιση, την οποία επιδιόρθωσα μεσοπέλαγα. Έλυσα την εξάτμιση και την μπάλωσα. Επίσης, είχα τρομάξει όταν η προπέλα μου είχε πιάσει ένα σκοινί και αναγκαστήκαμε -εναλλάξ όλη η παρέα- να βουτήξουμε κάτω από τον όγκο του σκάφους για να ξεμπερδέψουμε τον κάβο που είχε πιαστεί στην προπέλα».