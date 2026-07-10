Θάλεια Ματίκα: «Ο Τάσος είναι εξαιρετικός σύντροφος και πατέρας, αλλά λείπει 7 μέρες την εβδομάδα»

Τι χρειάζεται ένας γάμος για να είναι επιτυχημένος; Μάλλον το να λείπει ο ένας από τον άλλον. Αυτό τουλάχιστον εξομολογείται η Θάλεια Ματίκα για τον άντρα της, Τάσο Ιορδανίδη με τον οποίο είναι ήδη μαζί 18 χρόνια. «Στο προσωπικό κομμάτι, το σημαντικότερο είναι ότι μαζί του έγινα μητέρα. Όσον αφορά το επαγγελματικό, ο Τάσος, που είναι επιπλέον και θεατρικός παραγωγός από όταν τον γνώρισα, με έβγαλε από τη ζώνη ασφάλειάς μου και με έβαλε σε ένα ταξίδι με πολύ ρίσκο και τολμηρές κινήσεις, που μόνη μου δεν θα έκανα ποτέ. Ο Τάσος δεν έχει σταματήσει να με εκπλήσσει μέχρι σήμερα. Είναι πολυσχιδής και συνεχώς καταπιάνεται με άλλα πράγματα και πάντα τα καταφέρνει», είπε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο ΟΚ.

«Δεν υπάρχει κανένα ροζ σύννεφο»

«Ο Τάσος είναι εξαιρετικός σύντροφος και πατέρας, αλλά έχοντας αναλάβει πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, λείπει επτά ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι. Αυτό δεν είναι μια απλή συνθήκη. Μένω πίσω εγώ να διαχειριστώ χιλιάδες πρακτικά θέματα που δεν μου δίνουν χαρά. Είναι μια δύσκολη καθημερινότητα. Από την άλλη, νιώθουμε ευλογημένοι που μπορούμε να βιοποριζόμαστε από το τόσο δύσκολο επάγγελμά μας. Όμως δεν υπάρχει κανένα ροζ σύννεφο».