Τάσος Ιορδανίδης: Σκίστηκε η ψυχή μου όταν η κόρη μου διάβασε ότι είμαστε στα χωρίσματα με την Θάλεια

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν ο Τάσος Ιορδανίδης και όταν ρωτήθηκε για την σύζυγό του Θάλεια Ματίκα, ανέφερε ότι διχάζεται σχετικά με το αν θα πρέπει να μιλάει για εκείνη και την σχέση τους και εξήγησε τον λόγο.

«Προσπαθώ το παιδί μου να μην το ξαναδώ, ενδεχομένως, να κλαίει εξαιτίας ενός σχολίου το οποίο μπορεί να ‘χει διαβάσει. Μια φορά μου είχε σκιστεί η ψυχή. Είχαμε δώσει μια κοινή συνέντευξη με τη Θάλεια και μετά είπαμε ότι δεν θα ξαναβγούμε μαζί. Βγαίνουμε στον Λαμπρόπουλο και είπαμε ότι είμαστε καλά. Μετά βγαίνουν κάποια σχόλια αρνητικά. Διαβάζει κάποια η κόρη μου, που της δίνω το κινητό μου για να παίξει ένα παιχνίδι. Δηλαδή, να βλέπω την κόρη μου έτσι, γιατί; Διάβασε, ας πούμε, ότι «τώρα μας πουλάνε φούμαρα και είναι στα χωρίσματα» εξομολογήθηκε.