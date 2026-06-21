Θάλεια Ματίκα: «Δύο χρόνια αποφεύγαμε να βρεθώ καλεσμένη στην εκπομπή του Τάσου»

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Μια διαφορετική τηλεοπτική συνάντηση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές το πρωί της Κυριακής 22 Ιουνίου, όταν η Θάλεια Ματίκα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την οποία παρουσιάζει ο σύζυγός της, Τάσος Ιορδανίδης, μαζί με τη Ζωή Κρονάκη.

Η γνωστή ηθοποιός επισκέφθηκε το πλατό με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της θεατρικής παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Τάσο Ιορδανίδη.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της παρουσίας της, η Θάλεια Ματίκα δεν έκρυψε την αμηχανία της για τη συγκεκριμένη συνθήκη, αποκαλύπτοντας πως μέχρι σήμερα απέφευγαν συστηματικά να βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή.

«Δεν έχω έρθει δύο χρόνια. Το ξέρετε ε;», σχολίασε η ηθοποιός, με τον Τάσο Ιορδανίδη να απαντά με χιούμορ:

«Το αποφεύγαμε συστηματικά δύο χρόνια».

Στο ίδιο κλίμα, η Ζωή Κρονάκη παραδέχτηκε πως και για την ίδια η συνθήκη ήταν κάπως ασυνήθιστη.

«Πάρα πολύ περίεργο μου φαίνεται που θα κάνουμε συνέντευξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Θάλεια Ματίκα εξήγησε στη συνέχεια πως αυτός ήταν και ο λόγος που δεν είχε εμφανιστεί μέχρι σήμερα στην εκπομπή.

«Γι' αυτό δεν είχα έρθει. Γιατί είναι λίγο περίεργο τώρα», είπε με ειλικρίνεια.

Η Ζωή Κρονάκη σχολίασε τότε πως η αίσθηση που της δημιουργείται είναι σαν να βρίσκονται όλοι μαζί στο σαλόνι του σπιτιού του ζευγαριού.

«Σαν να μην είμαστε εδώ. Σαν να είμαστε στο σαλόνι του σπιτιού σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με χιούμορ, η Θάλεια Ματίκα έβαλε αμέσως τα όρια της συζήτησης, απαντώντας:

«Δεν θέλω να φτάσουμε εκεί πρωί-πρωί».

Το κλίμα στο πλατό παρέμεινε ιδιαίτερα ζεστό και χαλαρό, με το αγαπημένο ζευγάρι να χαρίζει μία από τις πιο αυθόρμητες και ευχάριστες τηλεοπτικές στιγμές της εκπομπής.