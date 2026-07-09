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Μια απρόβλεπτη... πρωταγωνίστρια έκανε την εμφάνισή της στη θεατρική σκηνή του Κιλκίς και για λίγα λεπτά έκλεψε την παράσταση από τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλεια Ματίκα. Μια ακρίδα εμφανίστηκε την ώρα που οι δύο ηθοποιοί έπαιζαν το έργο «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», προκαλώντας γέλια τόσο στους ίδιους όσο και στους θεατές.

Αντί να διακόψουν την παράσταση, οι δύο πρωταγωνιστές αυτοσχεδίασαν, μετατρέποντας το απρόοπτο σε μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές της βραδιάς.

Η ακρίδα που έκλεψε την παράσταση

Ο Τάσος Ιορδανίδης προσπάθησε αρχικά να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ, απευθυνόμενος... στην ακρίδα και καλώντας την να απομακρυνθεί από τη σκηνή.

«Θα χοροπηδήξω κι εγώ, πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα. Ποιος χοροπηδάει πιο πέρα;».

Την ίδια στιγμή, η Θάλεια Ματίκα παρακολουθούσε εμφανώς ανήσυχη τις κινήσεις του εντόμου, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια εντοπισμού του.

Όταν κάποιος θεατής φώναξε πως η ακρίδα βρισκόταν δίπλα της, η ηθοποιός πετάχτηκε έντρομη από τον καναπέ.

Βλέποντας τη σύζυγό του να απομακρύνεται διακριτικά, συνέχισε με μία ακόμη απολαυστική ατάκα:

«Φύγε γιατί είναι ευαίσθητη. Είναι από το αστικό κέντρο η κυρία», προκαλώντας ακόμη περισσότερα γέλια στην πλατεία.

Οι ατάκες που ξεσήκωσαν το κοινό

Στην προσπάθειά του να απομακρύνει την απρόσκλητη επισκέπτρια, ο Τάσος Ιορδανίδης χρησιμοποίησε ένα ποτήρι που υπήρχε ως αντικείμενο της παράστασης, όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο.

Ακολούθησε ένας απολαυστικός διάλογος ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς, με τον ίδιο να σχολιάζει αυτοσαρκαστικά: «Γίναμε ρεζίλι στην Κεντρική Μακεδονία».

Όταν τελικά το απρόοπτο έφτασε στο τέλος του, η Θάλεια Ματίκα γύρισε προς τον σύζυγο και συμπρωταγωνιστή της λέγοντας:

«Τάσο; Πάλεψες με τα τέρατα, ε;»

Και εκείνος, χωρίς να χάσει το χιούμορ του, απάντησε:

«Με πιρούνι, ρε! Ούτε ο Δαδακαρίδης στον “Ηρακλή Μαινόμενο”. Πες ότι είναι μέρος της παράστασης και είναι AI» αστειευόμενος πως το κοινό θα μπορούσε να πιστέψει ότι όλο το περιστατικό ήταν... μέρος του έργου ή ακόμη και δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.

Το κοινό χειροκρότησε θερμά τον αυθορμητισμό και το χιούμορ του ζευγαριού, αποδεικνύοντας πως ακόμη και ένα απρόοπτο μπορεί να μετατραπεί σε μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές μιας θεατρικής παράστασης.