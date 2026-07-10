Επτά μήνες μετά τη δημοσιοποίηση του χωρισμού της από τον Θοδωρή Αθερίδη, η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια στη σχέση που συνεχίζουν να διατηρούν, μιλώντας με βαθιά εκτίμηση για τον άνθρωπο που υπήρξε συνοδοιπόρος της για περισσότερα από 20 χρόνια.

Καλεσμένη στο vidcast «Ποιος είσαι τελικά;», η ηθοποιός εξήγησε πως ο Θοδωρής Αθερίδης ήταν εκείνος που την ενθάρρυνε να κάνει το βήμα προς τη σκηνοθεσία, πιστεύοντας στις δυνατότητές της πριν ακόμη πιστέψει η ίδια στον εαυτό της.

«Ο Θοδωρής είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου... Μου έλεγε "παιδί μου, πρέπει να το κάνεις"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είδα έναν άνθρωπο πραγματικά ατρόμητο»

Η Σμαράγδα Καρύδη δεν στάθηκε μόνο στη δημιουργική τους συνεργασία, αλλά και στην επίδραση που είχε ο Θοδωρής Αθερίδης στον χαρακτήρα της.

Όπως αποκάλυψε, δίπλα του έμαθε να αντιμετωπίζει τους φόβους της με διαφορετικό τρόπο.

«Με απενοχοποίησε σε πολλά πράγματα και έμαθα κοντά του να φοβάμαι λιγότερο. Είδα έναν άνθρωπο πραγματικά ατρόμητο», είπε, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις τη σημασία που είχε στη ζωή της.

Υπάρχουν σχέσεις που αφήνουν πίσω τους κάτι πολύ μεγαλύτερο από κοινές αναμνήσεις. Αφήνουν τρόπο σκέψης, στάση ζωής και κομμάτια του χαρακτήρα που μένουν αναλλοίωτα, ακόμη κι όταν η κοινή πορεία αλλάζει μορφή.

Μια σχέση που εξελίχθηκε χωρίς να χαθεί

Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή τον Δεκέμβριο του 2025, ύστερα από 23 χρόνια κοινής ζωής και δημιουργικής πορείας.

Ωστόσο, και οι δύο έχουν ξεκαθαρίσει πως ο αμοιβαίος σεβασμός και η αγάπη παραμένουν αναλλοίωτα.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε δηλώσει πως «με τη Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου», εξηγώντας ότι συνεχίζουν να μοιράζονται στιγμές της καθημερινότητάς τους, να βγαίνουν μαζί και να περνούν τις γιορτές ως οικογένεια.

Οι πρόσφατες δηλώσεις της Σμαράγδας Καρύδη έρχονται να επιβεβαιώσουν πως, παρά το τέλος της ερωτικής τους σχέσης, η βαθιά εκτίμηση και ο ιδιαίτερος δεσμός που τους ενώνει παραμένουν ζωντανοί, αποδεικνύοντας ότι ορισμένες σχέσεις δεν τελειώνουν· απλώς αλλάζουν μορφή.