Γιώργος Χρανιώτης: Κινδύνευσε να πνιγεί κάνοντας σερφ με 9 μποφόρ στην Τήνο

Σερφ με 9 μποφόρ έκανε ο Γιώργος Χρανιώτης και κινδύνευσε να πνιγεί όπως αποκάλυψε, μιλώντας για το περιστατικό που συνέβη ενώ βρισκόταν για τς διακοπές του Πάσχα στην Τήνο.

«Πήγα να πνιγώ ενώ πήγα για σερφ στην Τήνο το Πάσχα και έκανα τη βλακεία να μπω μόνος μου, μπήκα στην Κολυμπήθρα. Κόπηκε το leash που συνδέει το πόδι με τη σανίδα και ήμουνα με 9 μποφόρ μόνος μου, 7 η ώρα το απόγευμα και πήγα να πνιγώ. Ο μόνος τρόπος για να σωθώ θα ήταν να πάρω ένα κύμα με το σώμα ώστε να με πετάξει έξω. Αλλιώς δεν θα έβγαινα. Σκεφτόμουν ότι ήμουν λίγο βλάκας και λίγο παραπάνω σνομπ με την ελληνική θάλασσα. Θέλει προσοχή και περισσότερο σεβασμό.

Έκανα μια προσευχή και είπα: «βγάλε με λίγο έξω και δεν θα τις ξανακάνω αυτές τις βλακείες τώρα». Θα ξαναμπώ στη θάλασσα, θα ξανακάνω σερφ, αλλά θα το σκεφτώ περισσότερο και θα φροντίσω να είναι κι άλλοι άνθρωποι μέσα» ανέφερε ο ηθοποιός.

Τα χόμπι του όπως εξήγησε είναι σε δεύτερη μοίρα από την στιγμή που δημιούργησε οικογένεια, γιατί θέλει να τους αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί. «Δεν θέλω να μένω μέρες μακριά και από το παιδί μου και από τη γυναίκα μου. Και δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων. Έχω θέατρο Τετάρτη με Κυριακή» είπε χαρακτηριστικά.