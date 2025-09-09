Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν ζει... μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ»

Συνέντευξη στο κανάλι του Αργύρη Ζαννιά στο Youtube έδωσε ο Γιώργος Χρανιώτης και αναφέρθηκε στην σημασία της προσφοράς, την σπουδαιότητα της αγάπης στην ζωή μας αλλά και σε μια «συγγνώμη» που δεν πρόλαβε να πει.

Αινιγματικός, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες και δεν αποκάλυψε τα στοιχεία της κοπέλας στην οποία χρωστάει συγγνώμη, αλλά ούτε και τον λόγο και είπε χαρακτηριστικά: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ στο να μην είναι στη ζωή».

Τι θα ήθελε να αλλάξει στον κόσμο; «Δεν υπάρχει κάτι που να με πληγώνει περισσότερο από την αίσθηση της απονιάς. Οπότε, αν ένα πράγμα θα ήθελα να αλλάξω είναι να μην πεινάει κανένα παιδί. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και τελευταία δεν έχω το σθένος να βλέπω παιδιά να υποφέρουν» εξομολογήθηκε.

Για τον Γιώργο Χρανιώτη, αγάπη είναι: «Η προσφορά, η χρησιμότητα, όταν δίνω, χαρίζω, αγκαλιάζω, κλαίω, αλλά ταυτόχρονα θέλω να το κάνω κάτι αυτό το κλάμα. Νομίζω ότι αγάπη είναι μόνο το να δίνεις. Ένα σχέδιο, που θα σου δώσει την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να κάνεις τους άλλους λίγο καλύτερα. Αγάπη είναι προσφορά».

