Συλλυπητήρια των πολιτικών αρχηγών για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

Συλλυπητήρια μηνύματα στέλνουν οι πολιτικοί αρχηγοί για την απώλεια του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη.

«Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και συνεχίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: «Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών. Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη. Έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια, δεοντολογία και σεβασμό στην αλήθεια. Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά. Θα τον θυμάμαι για τη σεμνότητα και το ήθος του, για τον τρόπο που υπενθύμιζε ότι η ενημέρωση είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό. Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή και βαθιά θλίψη μου για την αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ενός από τους εντιμότερους και πιο έμπειρους δημοσιογράφους της χώρας μας. Μιλώντας επί προσωπικού, ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε από τους λίγους δημοσιογράφους που στάθηκαν έντιμα απέναντι και στην Ελληνική Λύση όταν άλλοι «συνάδελφοι» απέκρυπταν πλήρως όχι μόνο τις θέσεις μας, αλλά και την ίδια την ύπαρξη μας! Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε σημείο αναφοράς στην ελληνική δημοσιογραφία για δεκαετίες, με την αμεσότητά του, την εργατικότητά του και το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αλήθεια και τον πολίτη. Σφράγισε την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κλάδο.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους τους συναδέλφους του. Η Ελλάδα χάνει έναν σπουδαίο επαγγελματία και έναν τίμιο άνθρωπο.

Καλό παράδεισο, Γιώργο».

Η Νέα Αριστερά εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην ελληνική τηλεοπτική δημοσιογραφία. «Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, έναν δημοσιογράφο που σημάδεψε για δεκαετίες την πρωινή ενημέρωση στη χώρα μας. Με τη σταθερή, καθημερινή του παρουσία, διαμόρφωσε ένα αναγνωρίσιμο ύφος παρουσίασης τηλεοπτικών εκπομπών, ταυτίστηκε με το ενημερωτικό προφίλ του ANT1 και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση για την απώλεια του γνωστού δημοσιογράφου.



Το κόμμα της αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι ο Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής μιας μακρόβιας εκπομπής, αλλά δημιούργησε «δημοσιογραφική σχολή», ανέδειξε νέα πρόσωπα και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της πρωινής ενημέρωσης όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. «Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα ελληνικά μέσα», καταλήγει η ανακοίνωση. Η Νέα Αριστερά εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους συνεργάτες του δημοσιογράφου.