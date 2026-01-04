Μητσοτάκης για Παπαδάκη: «Σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια»

Τη θλίψη του για τον ξαφνικό χαμό του δημοσιογράφου και παρουσιαστή Γιώργου Παπαδάκη εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκηςμε ανάρτησή του στα social media.



«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του», έγραψε στην ανάρτησή του ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έγραψε με τη σειρά του τα εξής: Aποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε σήμερα αιφνίδια από τη ζωή. Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση των Ελλήνων τις τελευταίες δεκαετίες. Συλλυπητήρια στους οικείους του.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έγραψε στο Facebook πως «ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης. Αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους τηλεθεατές και άντεξε όσο κανένας στον χρόνο.

Από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων που περίμενα να διαβάσει πριν πάω στο σχολείο, αρκετά χρόνια μετά, είχα και εγώ την ευκαιρία να είμαι καλεσμένος στο «Καλημέρα Ελλάδα». Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων για τον χώρο και τον χρόνο που μου παραχώρησε για να εκθέσω τις απόψεις μου.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπηρέτησε με συνέπεια τη δημοσιογραφία στη χώρα μας επί σειρά ετών, τονίζει ο Νίκος Δένδιας στο συλλυπητήριο μήνυμά του. «Άνοιξε νέους δρόμους σε αυτήν με την καθιέρωση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης και διακρίθηκε για την ενασχόλησή του με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», καταλήγει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.