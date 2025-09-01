Τζώνη Καλημέρης - Ελπίδα Ιακωβίδου: Στην πρώτη τους, κοινή συνέντευξη μετά τον γάμο

19 Ιουλίου ο Τζώνη Καλημέρης και η αγαπημένη του Ελπίδα Ιακωβίδου παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Νυμφαίο της Φλώρινας, όπου και γνωρίστηκαν και σήμερα έδωσαν την πρώτη τους κοινή, τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης «Ήρθε και Έδεσε» και μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής τους.

«Περάσαμε πολύ όμορφα, ήμουν αγχωμένη για να έρθουν όλοι οι φίλοι μας από Κύπρο στο Νυμφαίο. Ήταν ένα τριήμερο γλέντι, το απολαύσαμε, έτσι όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Αν με ρωτήσεις αν ήταν ο γάμος που ονειρεύτηκα θα σου πω πως δεν έχω ονειρευτεί γάμο, γιατί δεν ήμουν από τα κοριτσάκια που ονειρεύονται. Αυτός ο γάμος ήταν ένα όνειρο και ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό. Γαμήλιο ταξίδι δεν πήγαμε, πήγαμε ταξίδι στην Πάρο. Περάσαμε πολύ όμορφα, χαλαρά, οικογενειακά» εξήγησε η Ελπίδα Ιακωβίδου.

Ενώ ο Τζώνη Καλημέρης ανέφερε: «Εγώ έκανα το πιο μεγάλο μέρος της διαδικασίας... αδυνάτισα κιόλας. Το Νυμφαίο είναι ένα μέρος που αγαπάω πάρα πολύ, ήξερα ότι θα περάσουν πάρα πολύ καλά όλοι και γι’ αυτό και το επιλέξαμε. Περάσαμε πολύ ωραία».

Σε συνέντευξή της η Κύπρια παρουσιάστρια Ελπίδα Ιακωβίδου είχε πει: «Δεν μου έκανε την παραδοσιακή πρόταση γάμου και καλά έκανε γιατί όταν το συζητήσαμε μου είπε «φοβήθηκα, λέω μπορεί να σηκωθεί να τρέχει αυτή». Μου είπε δίνοντάς μου το δαχτυλίδι ότι θέλει να είμαστε μαζί. Αρχίζει μια καινούρια ζωή και πορεία, ιδιαίτερα για εμένα γιατί έρχομαι στην Ελλάδα».