Φρενίτιδα με τον αρραβώνα Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Το βασιλικό «like» και η «γιορτή» των brands

Μία παράξενη «τρέλα» έχει κυριεύσει το διαδίκτυο το τελευταίο 24ωρο, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της Τέιλορ Σουίφτ με τον επί δύο χρόνια σύντροφό της, Τράβις Κέλσι.

Είναι το μαζικό κοινό θαυμαστών της Αμερικανίδας ποπ σταρ; Είναι η «κλειδαρότρυπα» στη ζωή των celebrities που συνεχώς τροφοδοτεί ειδησεογραφία και social media; Είναι ο εξαιρετικά μεθοδικός τρόπος με τον οποίο η Τέιλορ Σουίφτ επιμελείται την δημόσια εικόνα της -κάτι που έχει γίνει ακόμα και αντικείμενο μαθημάτων στο πανεπιστήμιο;

Μπορεί όλοι αυτοί οι λόγοι μαζί να εξηγούν το γεγονός ότι ο αρραβώνας Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι έγινε αμέσως μία από τις πιο viral ειδήσεις σε όλον τον πλανήτη, προκάλεσε δηλώσεις «συγχαρητηρίων» όπως αυτήν του -μέχρι πρότινος εχθρού της Σουίφτ- Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κινητοποίησε δεκάδες fashion brands να «χρησιμοποιήσουν» την είδηση για διαφημιστικές αναρτήσεις.

Η Taylor Swift έκανε γνωστή την είδηση ότι αρραβωνιάζεται τον αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Τράβις Κέλσι, με ένα ποστ στο Instagram, το οποίο περιείχε τρυφερά στιγμιότυπα με το ζευγάρι μέσα σε έναν ολάνθιστο κήπο, με το δαχτυλίδι του αρραβώνα και την ποπ σταρ να γράφει στη λεζάντα: «Η καθηγήτρια αγγλικών σου και ο καθηγητής γυμναστικής σου παντρεύονται».

Κατ’ αρχάς, χιλιάδες ήταν οι διαδικτυακοί φίλοι του ζευγαριού που έσπευσαν να τους ευχηθούν. Κάποιοι μάλιστα αρκετά διάσημοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι «like» στη δημοσίευση της Σουίφτ έκανε και η αγγλική βασιλική οικογένεια.

Τα χιλιάδες ευρώ που «χώρεσαν» σε μια φωτογραφία

Αλλά η φρενίτιδα «πέρασε» και στη μόδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, το ριγέ φόρεμα Ralph Lauren αξίας 400 δολαρίων (345 ευρώ) που φορούσε η Τέιλορ Σουίφτ στις φωτογραφίες του αρραβώνα της, εξαντλήθηκε μόλις 20 λεπτά μετά την ανακοίνωση της είδησης.

Taylor Swift’s Engagement Dress Is Sold Out Almost Everywhere, But We Found It Still In Stock #RSRecommends



More: https://t.co/ASOkmxfQZj pic.twitter.com/eiKNMiTcgy — Rolling Stone (@RollingStone) August 26, 2025

Στις ίδιες φωτογραφίες η Σουίφτ φέρεται επίσης να φορά ένα ρολόι Cartier αξίας περίπου 30.000 δολαρίων (26.000 ευρώ).

Το πιο σημαντικό όμως βέβαια είναι το δαχτυλίδι της 35χρονης τραγουδίστριας, με ένα αρκετά μεγάλο διαμάντι κοπής Old Mine. Αυτό ήταν ευγενική προσφορά του Kindred Lubeck της Artifex Fine Jewelry.

Το περιοδικό Brides πήρε συνέντευξη από τον Benjamin Khordipour, έναν ειδικό σε αντίκες και vintage κοσμήματα, ο οποίος εκτίμησε ότι το κόστος του πολύτιμου λίθου που φόρεσε η Τέιλορ Σουίφτ ανέρχεται σε περίπου 550.000 δολάρια (περίπου 475.000 ευρώ).

«Το δαχτυλίδι ήταν χειροποίητο σε χρυσό 18 καρατίων και το κεντρικό διαμάντι είναι διακοσμημένο με αιχμές που ταιριάζουν απόλυτα με το στυλ της αντίκας. Μικρότερα διαμάντια και χειροποίητες χαρακτικές διακοσμούν τις πλευρές του δαχτυλιδιού της», είπε ο Khordipour.

Η καλύτερη αφορμή για διαφήμιση

Όπως συμβαίνει με όλες τις ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι λογαριασμοί των mega-brands στο X, συνέδεσαν τις αναρτήσεις τους με την ανακοίνωση της Σουίφτ.

«Η καθηγήτρια Αγγλικών σου και ο καθηγητής γυμναστικής σου παντρεύονται», έγραψε η Σουίφτ και η εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών Duolingo ρώτησε: «Αλλά πότε έρχεται η σειρά της καθηγήτριας ισπανικών σας;».

Υπήρξαν και... λιγότερο ρομαντικές αναρτήσεις όπως της αμερικανικής αλυσίδας με πίτσες Little Caesar, που έγραψε «pizza party για την καθηγήτρια αγγλικών και τον καθηγητή γυμναστικής».

Το Buffalo Wild Wings ζήτησε να αναλάβει το catering του γάμου. Η επίσημη σελίδα για την ταινία Shrek της DreamWorks, πόσταρε: «Στην υγειά του να είσαι τυχαία ερωτευμένος».

Η «στροφή» Τραμπ

Ο Τραμπ φαίνεται να «ξέχασε» την μεγάλη αντιπαλότητα που είχε με την Τέιλορ Σουίφτ από την περίοδο των προεδρικών εκλογών και -ερωτηθείς από δημοσιογράφο- εξέφρασε τις θερμότατες ευχές του για το ζευγάρι, ενώ χαρακτήρισε τον Τράβις Κέλσι «εξαιρετικό παίκτη».

«Συγχαρητήρια» έδωσαν και πολλά άλλα, μικρότερης εμβέλειας, πολιτικά πρόσωπα στις ΗΠΑ.

Ολοταχώς για «ρεκόρ» στο Instagram

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης (27/8), η ανάρτηση της Τέιλορ Σουίφτ για τον αρραβώνα συγκέντρωσε πάνω από 29 εκατομμύρια likes, ενώ κάποιοι προβλέπουν ότι μπορεί να γίνει μία από τις αναρτήσεις με τα περισσότερα likes που έχει πάρει ποτέ δημοσίευση στο Instagram.

Το στυλ και το φόντο της ανακοίνωσης είναι μια ρετρό κίνηση, μια αναδρομή στην εποχή των διάσημων ζευγαριών της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 20ού αιώνα, όταν οι celebrities έφτιαχναν το δικό τους κοινό «πορτραίτο» (Bennifer, Brangelina, Posh και Becks). Τώρα, υπάρχει και μια ποπ φεμινιστική χροιά: Σουίφτ και Κέλσι είναι γνωστοί στο διαδίκτυο ως Travis Swift, με τον ίδιο να παίρνει το επώνυμό της.