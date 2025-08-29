Νέα Ζηλανδία: «Επίσημη αίτηση» για να φιλοξενήσει τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ

Τον γάμο της διάσημης ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ «διεκδικεί» η Νέα Ζηλανδία με επίσημη αίτηση που κατατέθηκε.

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτηση στο Instagram έγινε γνωστό ότι ο Οργανισμός Τουρισμού της Νέας Ζηλανδίας πρότεινε να φιλοξενήσει τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι.

«Αυτή είναι η επίσημη αίτησή μας για τον επόμενο βασιλικό γάμο της ποπ μουσικής να φιλοξενηθεί εδώ, στην Αοτεαρόα της Νέας Ζηλανδίας. Πιστεύουμε ότι οι Swifties θα συμφωνήσουν ότι είναι το τέλειο σκηνικό για ένα «δέχομαι» γεμάτο αστέρια. Είστε έτοιμοι για αυτό;», έγραφε η ανάρτηση.

Η ποπ σούπερ σταρ και ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους σε μια ανάρτηση την Τρίτη (26 Αυγούστου), η οποία έλαβε γρήγορα πάνω από 1,5 εκατομμύριο likes μέσα σε 10 λεπτά από τη δημοσίευσή της.

Προώθηση της Νέας Ζηλανδίας ως το ιδανικό σκηνικό για τον γάμο

Μετά την χιουμοριστική «αίτηση», ο τουριστικός οργανισμός ευχήθηκε «πολλά συγχαρητήρια» στο ζευγάρι και χρησιμοποίησε τους στίχους των μεγαλύτερων επιτυχιών της Swift για να προωθήσει τη Νέα Ζηλανδία για τον επερχόμενο γάμο.

«Τέιλορ και Τράβις, πάντα ξέραμε ότι αυτό ήταν το τέλος του παιχνιδιού. Ας κάνουμε αυτόν τον γάμο τον πιο τρελό των ονείρων σας», γράφει μία από τις φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανάρτηση, προσθέτοντας: «ακολουθήστε το αόρατο νήμα, πείτε το ναι στη Νέα Ζηλανδία».

Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι αμπελώνες, οι εκκλησίες με τα δέντρα και οι ιδιωτικές λίμνες της χώρας του Ειρηνικού είναι το «τέλειο» σκηνικό για το ζευγάρι να ανταλλάξει δαχτυλίδια.

Η εθνική αεροπορική εταιρεία Air New Zealand αστειεύτηκε στα σχόλια: «@taylorswift, θα είσαι μαγεμένη να περπατήσεις στο διάδρομό μας... Σπινθήρες πετούν στις θέσεις 13 Α και Β».

Ο πρωθυπουργός Christopher Luxon επίσης συμμετείχε στη συζήτηση, λέγοντας ότι «δεν θα υπήρχε καλύτερο μέρος στον κόσμο από το να γίνει ο γάμος εδώ στη Νέα Ζηλανδία ή ακόμα και ο μήνας του μέλιτος».

Ο Luxon ανέφερε το όρος Aoraki Mount Cook της Νέας Ζηλανδίας, τις σπηλιές με τα φωτεινά σκουλήκια του Waitomo και τις καταδύσεις από γκρεμούς στο Queenstown ως πιθανές δραστηριότητες για το διάσημο ζευγάρι.

Δεν είναι το μόνο μέρος που θέλει να συμμετάσχει, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να κερδίσουν ένα μερίδιο από τον γάμο Swift-Kelce.