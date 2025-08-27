Tέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Τι συμβολίζουν τα λουλούδια στον παραμυθένιο αρραβώνα τους

Η Taylor Swift και ο αρραβωνιαστικός της Travis Kelce ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στις 26 Αυγούστου, με μια ανάρτηση στο Instagram που ξετρέλανε τους fans: «Η δασκάλα Αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται». Το σκηνικό; Ένας «μαγεμένος κήπος», που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη.



Ο σταρ του NFL φρόντισε κάθε λεπτομέρεια, γεμίζοντας τον χώρο με πάνω από 2.000 λουλούδια, σε μια σύνθεση που – σύμφωνα με ειδικούς – κόστισε έως και 38.000 δολάρια. Και επειδή μιλάμε για την Swift, τα λουλούδια δεν ήταν απλά διακόσμηση, αλλά φορείς συμβολισμών.

Λίλιουμ & Snake Lilies: Σύμβολα αγνότητας αλλά και αναφορά στο άλμπουμ Reputation, όπου το φίδι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Υδρόβιες ορτανσίες Limelight: Σηματοδοτούν νέα ξεκινήματα και την αποδέσμευση από τοξικές σχέσεις.

Λευκά Knockout Roses: Ενέργεια, θετικότητα και ηρεμία.

Secret Garden Roses σε λιλά αποχρώσεις: Υπαινιγμός στο τραγούδι Lavender Haze.

Κλαδιά Ιτιάς: Ευελιξία και εμπιστοσύνη στη διαίσθηση – και φυσικά ένα ακόμη reference στο κομμάτι Willow από το evermore.

Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι, στη φωτογραφία από τον αρραβώνα τους. Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

Το ρομαντικό χρώμα του σκηνικού – λευκό, ροζ και πράσινο – θύμισε στους Swifties το βίντεο του Love Story αλλά και το άλμπουμ Lover με τα lush garden vibes.

Ο σχεδιαστής κήπων Justin Lievano μίλησε στο Ρeople για ένα «αιθέριο και πολυτελές σκηνικό», που δίνει την αίσθηση πως μπαίνουμε για λίγο στον προσωπικό, παραμυθένιο κόσμο του ζευγαριού.



Η σχέση τους ξεκίνησε το 2023, όταν ο Kelce αποκάλυψε ότι προσπάθησε να δώσει στη Swift ένα φιλικό βραχιολάκι με τον αριθμό του σε συναυλία του Eras Tour. Δύο χρόνια αργότερα, η ιστορία τους μοιάζει βγαλμένη από... τραγούδι της Taylor.