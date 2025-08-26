Τέιλορ Σουίφτ: Αρραβωνιάστηκε με τον αγαπημένο της Τράβις Κέλσι - Η τρυφερή ανάρτηση

Η σούπερ σταρ της ποπ σκηνής Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε την Τρίτη (26/8) ότι αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό της Τράβις Κέλσι με το ζευγάρι να κάνει μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Τις φωτογραφίες με το ζευγάρι να είναι αγκαλιασμένο και τον άσο του αμερικάνικου ποδοσφαίρου στα γόνατα να κάνει πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ συνοδεύει η λεζάντα στην οποία αναφέρεται: «Η καθηγήτρια Αγγλικών σου και ο καθηγητής γυμναστικής σου παντρεύονται».

Το ποστ κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 2.5 εκατομμύρια like σε μόλις 20 λεπτά.

Διατηρούν σχέση δυο χρόνια

Η Τείλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι διατηρούν σχέση εδώ και δύο χρόνια. Αν και άρχισαν να βγαίνουν το 2023, μετά την εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Arrowhead Stadium - έδρα της ομάδα του Κέλσι - ο τρεις φορές νικητής του Super Bowl είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τη σταρ της ποπ ήδη από το 2016.

Μάλιστα, η επίσημη σελίδα του NFL έσπευσε να συγχαρεί επίσης τη σημαντική στιγμή του ζευγαριού.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες αφότου η τραγουδίστρια έκανε γνωστές πτυχές της σχέσης της με τον Κέλσι κατά τη διάρκεια μιας πολυαναμενόμενης εμφάνισής της σε podcast του αγαπημένου της. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο New Heights, την οποία συν-παρουσίασε με τον αδελφό του Τράβις, Τζέισον Κέλσι, η Σουίφτ συζήτησε πώς αυτή και ο Τράβις έγιναν ζευγάρι και πως είναι τώρα η ζωή τους μαζί.