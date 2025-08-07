Τέιλορ Σουίφτ - Σελένα Γκόμεζ: Πώς η διάλυση των Jonas Brothers τις έκανε… κολλητές

Βρισκόμαστε στο μακρινό 2008. Οι Jonas Brothers, το επιτυχημένο pop boy band, διανύουν μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας τους. Η 15χρονη Σελένα Γκόμεζ έχει σχέση με τον Νικ και η 18χρονη Τέιλορ Σουίφτ με τον Τζο, τα δύο από τα τρία αδέρφια του συγκροτήματος. Οι δύο κοπέλες γνωρίζονται και αρχίζουν να κάνουν παρέα…

φωτογραφία Instagram

«Δεθήκαμε από αυτό»

Μιλώντας στο podcast “Therapuss with Jake Shane” η 33χρονη -σήμερα- Γκόμεζ θυμήθηκε τη γνωριμία της με την 35χρονη -σήμερα- Σουίφτ που έμελλε να τις κάνει κολλητές! «Η Τέιλορ κι εγώ βγαίναμε με τα αδέρφια κι όλα ήταν ωραία και όμορφα. Εκείνη κι εγώ λέμε σήμερα πως το καλύτερο πράγμα που βγήκε από αυτές τις δύο σχέσεις ήταν τελικά η δική μας! Ήταν πολύ γλυκό το πώς γνωριστήκαμε και γίναμε φίλες. Μόλις το συγκρότημα διαλύθηκε, εμείς δεθήκαμε μέσα από αυτή τη δύσκολη και άσχημη κατάσταση, όπως κάνουν συχνά οι γυναίκες. Μετά ήμασταν εκεί για όλα τα πάνω και τα κάτω που ήρθαν στη ζωή μας και να ’μαστε τώρα 16 χρόνια μετά», είπε η πρωταγωνίστρια της σειράς “Only murders in the building”.

Το άκουσε πρώτη

Εκείνη την εποχή η Σουίφτ είχε μόλις ηχογραφήσει το “Love story” και -όπως αποκάλυψε η Γκόμεζ στο podcast- έβαλε την κολλητή της να το ακούσει πρώτη, πριν αυτό κυκλοφορήσει για το κοινό. «Ήμασταν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου και το θυμάμαι τόσο έντονα. Μου είπε “Θα σου βάλω να ακούσεις ένα τραγούδι, αλλά να ξέρεις, δεν είμαι σίγουρη αν θα μπει στο πρώτο single”. Καθώς την άκουσα να τα λέει αυτά, άκουγα και το τραγούδι και αμέσως ήξερα πως είναι από τα πιο ωραία που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου».

Το κορίτσι των... λουλουδιών

Τα τελευταία χρόνια η σχέση των δύο γυναικών πάει από το καλό στο καλύτερο. Η μία χειροκροτά την άλλη για τις επιτυχίες της στα διάφορα βραβεία που παρευρίσκονται, είναι πάντα κοντά και στηρίζουν τις σημαντικές στιγμές της καριέρας τους. Η Σουίφτ χάρηκε ιδιαίτερα με τον αρραβώνα της Γκόμεζ με τον 37χρονο μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο και μάλιστα αποκάλυψε πως θα γίνει το κορίτσι που θα πετάει τα λουλούδια στον γάμο τους!