Έφηβος σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ - «Εμπνεύστηκε» από τον ISIS

Ένας Σύρος έφηβος καταδικάστηκε από δικαστήριο του Βερολίνου για συμμετοχή σε σχέδιο του ISIS τρομοκρατικής επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη.

Τρεις ημερομηνίες στην περιοδεία της Αμερικανίδας ποπ σταρ -που έσπασε κάθε ρεκόρ εισιτηρίων- το περασμένο καλοκαίρι, ακυρώθηκαν, όταν το τρομοκρατικό αυτό σχέδιο έπεσε στην αντίληψη της αστυνομίας.

Ο 16χρονος κατηγορούμενος, που οι εισαγγελείς κατονόμασαν ως Μοχάμεντ Α., κρίθηκε ένοχος για «προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας που θέτει σε κίνδυνο το κράτος» και «υποστήριξη τρομοκρατικής ενέργειας στο εξωτερικό». Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή.

Ο Μοχάμεντ Α., ο οποίος ήταν 14 ετών την περίοδο που προετοιμαζόταν η αποτυχημένη επίθεση, είχε «ριζοσπαστικοποιηθεί από την προπαγάνδα του ISIS στο διαδίκτυο», ανέφερε το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο νεαρός κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για παροχή υποστήριξης σε έναν άλλο έφηβο στην Αυστρία, προκειμένου να εκτελεστεί το φρικτό αυτό σχέδιο.

«Ο κατηγορούμενος του έστειλε ένα βίντεο με οδηγίες για το πώς να κατασκευάσει μια βόμβα και να τον φέρει σε επαφή με ένα μέλος του ISIS», δήλωσε το δικαστήριο.

Ο 16χρονος ομολόγησε πλήρως κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η εξάρθρωση της τρομοκρατικής ομάδας

Οι εμφανίσεις της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη ακυρώθηκαν τον περασμένο Αύγουστο, μετά τη σύλληψη δύο ατόμων για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης σε δημόσια εκδήλωση στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι συνέλαβαν έναν 19χρονο άνδρα για φερόμενο σχεδιασμό επίθεσης στην περιοχή της Βιέννης και υπαινίχθηκαν ότι οι συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ ήταν το «επίκεντρο» της συνωμοσίας.

Ο 19χρονος ύποπτος σκόπευε «να σκοτώσει τον εαυτό του και ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων», δήλωσε ο Omar Haijawi-Pirchner, επικεφαλής της κρατικής προστασίας και πληροφοριών στο αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών, εκείνη την εποχή.

Οι αυστριακές αρχές συνέλαβαν τρεις υπόπτους για την συνωμοσία, η οποία ματαιώθηκε με τη βοήθεια των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Όλοι οι ύποπτοι ήταν έφηβοι εκείνη την εποχή.

Ο βασικός ύποπτος είναι ένας Αυστριακός με ρίζες στη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ομολόγησε ότι «σκόπευε να πραγματοποιήσει επίθεση χρησιμοποιώντας εκρηκτικά και μαχαίρια», σύμφωνα με τις αυστριακές μυστικές υπηρεσίες.

Η αστυνομία συνέλαβε για πρώτη φορά τον Μοχάμεντ Α τον περασμένο Σεπτέμβριο στην ανατολική πόλη Φρανκφούρτη-αν-ντερ-Όντερ, όπου ο τότε 15χρονος πήγαινε σχολείο.

Τι είπε η Τέιλορ Σουίφτ

Η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε αργότερα στα social media ότι «ο λόγος για τις ακυρώσεις με γέμισε με ένα νέο αίσθημα φόβου και μια τεράστια ενοχή επειδή τόσοι πολλοί είχαν προγραμματίσει να έρθουν σε αυτές τις παραστάσεις».

Οι γερμανικές Αρχές έχουν αναφέρει αυξανόμενη ριζοσπαστικοποίηση νεότερων υπόπτων μεταξύ της ακροδεξιάς και της ριζοσπαστικής αριστεράς, καθώς και μεταξύ των ισλαμιστών εξτρεμιστών.