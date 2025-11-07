Νεαροί σε πλούσιο προάστιο του Νιου Τζέρσεϊ δήλωναν πίστη στον ISIS και σχεδίαζαν επιθέσεις

Δύο νεαροί από ένα πλούσιο προάστιο του Νιου Τζέρσεϊ συνελήφθησαν για σχέσεις του με την τρομοκρατική οργάνωση του ISIS, ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Νιου Τζέρσεϊ. «Αντιμετωπίζουμε κάθε τέτοια υπόθεση με σοβαρότητα. Δυστυχώς, η ριζοσπαστικοποίηση είναι κάτι που αποτελεί πλέον μέρος του κόσμου μας», τονίζεται.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι 19χρονοι κάτοικοι του Μοντκλέρ, Τόμας-Καν Χιμένεζ-Γκουζέλ και Μίλο Σενταράτ, συνελήφθησαν για συνωμοσία για τρομοκρατικές επιθέσεις και για εκδήλωση αντισημιτισμού.

«Ξέρω ότι είναι ενοχλητικό», είπε η αναπληρώτρια εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Αλίνα Χάμπα. «Το καταλαβαίνω αυτό. Νομίζω ότι οι πολίτες της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ πρέπει να βρουν παρηγοριά στο γεγονός ότι δεν θεωρούμε δεδομένο το πού βρισκόμαστε ή ποιες είναι οι κοινότητες. Θα διερευνήσουμε κάθε στοιχείο και κάθε ύποπτο για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μένει σε πλούσιο προάστιο ή όχι».



Οι κατηγορίες εναντίον των νεαρών και ενός τρίτου υπόπτου από την Ουάσιγκτον, του Σαέντ Μιρέι, καλύπτουν μία δικογραφία 58 σελίδων, όπου περιλαμβάνονται εκτενείς αναφορές σε επικοινωνίες που είχαν οι άνδρες μεταξύ τους για μήνες με άλλους φερόμενους επίδοξους τρομοκράτες από τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, στις οποίες μιλούσαν για τα σχέδια που είχαν να πάνε στη Μέση Ανατολή για να δημιουργήσουν μια ομάδα τζιχαντιστών.

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ακόμη και σε μια πλούσια πόλη ή στο Νιου Τζέρσεϊ αυτό δεν μπορεί να μας αγγίξει», δήλωσε η Χάμπα σε αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα The Post. «Κάναμε [την καταγγελία] πολύ λεπτομερή. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και φροντίσαμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όπως κάνουμε σε κάθε υπόθεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης και στο γραφείο μου».

Και πρόσθεσε με νόημα: «Δεν κινδυνολογούμε. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τους σοβαρούς εγκληματίες και να τους διώξουμε ποινικά». Κάθε κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι, επισύρει ποινή έως 20 ετών σε περίπτωση καταδίκης, μαζί με πρόστιμο 250.000 δολαρίων και ισόβια επιτήρηση.