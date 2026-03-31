«Μπλόκο» στο σχέδιο Τραμπ για την αίθουσα χορού των 400 εκατομμυρίων δολαρίων στον Λευκό Οίκο

Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ έβαλε «φρένο» στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή αίθουσας χορού κόστους 400 εκατομμυρίων δολαρίων στον Λευκό Οίκο, αναστέλλοντας προσωρινά ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα που προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 από τον δικαστή Ρίτσαρντ Λεόν, ο οποίος έκανε δεκτό αίτημα ασφαλιστικών μέτρων από το Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση της Ιστορικής Περιοχής. Η οργάνωση είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του, προχωρώντας στην κατεδάφιση της ιστορικής Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Σταματά προσωρινά το έργο

Με την απόφασή του, ο δικαστής μπλοκάρει - προς το παρόν - την κατασκευή της αίθουσας, έκτασης περίπου 8.300 τετραγωνικών μέτρων, έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση, όπως αναφέρει το Reuters.

«Εκτός κι αν το Κογκρέσο εγκρίνει ρητά το έργο μέσω νομοθετικής εξουσιοδότησης, οι εργασίες πρέπει να σταματήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λεόν.

Ωστόσο, ο ίδιος έδωσε προθεσμία 14 ημερών στην κυβέρνηση για να ασκήσει έφεση, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η απόφαση δεν επηρεάζει εργασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια του Λευκού Οίκου.

Πλήγμα για τον Τραμπ

Η εξέλιξη συνιστά σημαντικό πλήγμα για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία είχε υπερασπιστεί το έργο ως επιτρεπτή παρέμβαση που θα εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις του Λευκού Οίκου.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει παρουσιάσει την αίθουσα χορού ως ένα έργο-σύμβολο της προεδρίας του, το οποίο θα αφήσει διαχρονικό αποτύπωμα στην έδρα της αμερικανικής εξουσίας.

Το σχέδιο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του μνημειακού κέντρου της Ουάσιγκτον, που περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - την κατασκευή αψίδας ύψους 76 μέτρων και παρεμβάσεις στο «John F. Kennedy», ένα πολιτιστικό ορόσημο και κέντρο παραστάσεων.

Η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας και η νομική διαμάχη

Η προσφυγή κατατέθηκε τον Δεκέμβριο, μετά την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας - ενός κτιρίου με ιστορία που ξεκινά από το 1902 και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Φράνκλιν Ρούσβελτ.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι ούτε ο πρόεδρος ούτε η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων είχαν τη νομική αρμοδιότητα να προχωρήσουν σε κατεδάφιση και νέα κατασκευή τέτοιου μεγέθους χωρίς σαφή έγκριση από το Κογκρέσο.

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στις 17 Μαρτίου, ο δικαστής Λεόν φέρεται να εξέφρασε αμφιβολίες για τη νομική βάση των επιχειρημάτων της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας τον Λευκό Οίκο «ιδιαίτερο χώρο» και «εμβληματικό σύμβολο» του αμερικανικού κράτους.

Εκσυγχρονισμός και ιδιωτική χρηματοδότηση

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η νέα αίθουσα θα ενισχύσει την ασφάλεια, θα εκσυγχρονίσει τις υποδομές και θα καλύψει λειτουργικές ανάγκες, καθώς σήμερα συχνά χρησιμοποιούνται προσωρινές κατασκευές για μεγάλες εκδηλώσεις.

Αξιωματούχοι τονίζουν επίσης ότι το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδιώτες δωρητές - ένα σημείο που έχει επανειλημμένα αναδείξει ο Τραμπ.

Μάλιστα, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ, αποτελούμενη από διορισμένους του Τραμπ, ενέκρινε ομόφωνα τον σχεδιασμό τον Φεβρουάριο.