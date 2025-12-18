Νέα «βαφτίσια» από Τραμπ: Μετονομάζει το Κένεντι Σέντερ της Ουάσιγκτον σε Τραμπ-Κένεντι Σέντερ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα κίνηση μετονομασίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, με το εμβληματικό «Κέντρο Μνήμης του Τζον Κένεντι για τις Παραστατικές Τέχνες» στην Ουάσιγκτον να μετονομάζεται σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι».

Την ανακοίνωση έκανε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, μέσω X, τονίζοντας ότι τη σχετική απόφαση «ψήφισε ομόφωνα» το διοικητικό συμβούλιο του πολιτιστικού κέντρου στην Ουάσιγκτον. Λεπτομέρεια με σημασία είναι βέβαια ότι το διοικητικό συμβούλιο διορίστηκε από τον ίδιο τον Τραμπ τον Φεβρουάριο του 2025 ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος αυτο-διορίστηκε και πρόεδρος του ιδρύματος.

Όπως δήλωσε η Λέβιτ, το συμβούλιο κατέληξε στη μετονομασία «λόγω της απίστευτης δουλειάς που έχει κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ τον τελευταίο χρόνο για τη διάσωση του κτιρίου».

«Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και, ομοίως, συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Κένεντι, γιατί αυτή θα είναι μια πραγματικά σπουδαία ομάδα στο μέλλον! Το κτίριο αναμφίβολα θα φτάσει σε νέα επίπεδα επιτυχίας και μεγαλείου», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

I have just been informed that the highly respected Board of the Kennedy Center, some of the most successful people from all parts of the world, have just voted unanimously to rename the Kennedy Center to the Trump-Kennedy Center, because of the unbelievable work President Trump… — Karoline Leavitt (@PressSec) December 18, 2025

Σε προβληματική κατάσταση το Κέντρο Κένεντι

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNBC, η αναφορά της Λέβιτ για τη «διάσωση» του κτιρίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ρεπορτάζ από πολλά ειδησεογραφικά μέσα που δείχνουν ότι οι πωλήσεις εισιτηρίων και το προσωπικό έχουν μειωθεί απότομα φέτος.

Ο Τραμπ, ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος του πολιτιστικού κέντρου, τρεις εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, άφησε να εννοηθεί τον Οκτώβριο ότι η αλλαγή ονόματος ήταν επικείμενη.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ μοιράστηκε φωτογραφίες μιας φρεσκοβαμμένης κιονοστοιχίας στο εξωτερικό του κτιρίου κάτω από μια λεζάντα που επαινούσε «τις νέες κολώνες Τραμπ Κένεντι, ουπς, εννοώ, Κένεντι Σέντερ».