Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν πτήσεις επιτήρησης πάνω από τη Νιγηρία μετά τις απειλές Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν από τα τέλη Νοεμβρίου τακτικές πτήσεις συλλογής πληροφοριών πάνω από μεγάλα τμήματα της Νιγηρίας, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και δηλώσεις τρεχόντων και πρώην αξιωματούχων των ΗΠΑ, σε ένδειξη ενίσχυσης της συνεργασίας ασφαλείας μεταξύ των δύο χωρών, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι πτήσεις πραγματοποιούνται λίγους μήνες μετά την απαγωγή ενός Αμερικανού πιλότου που εργαζόταν για μια χριστιανική οργάνωση στη γειτονική Νίγηρα και μετά από τις δηλώσεις του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που απείλησε στρατιωτική παρέμβαση στη Νιγηρία, κατηγορώντας τη χώρα για αποτυχία προστασίας των χριστιανικών κοινοτήτων από βία.

Τα αεροσκάφη, επιχειρησιακά από την αμερικανική εταιρεία Tenax Aerospace με έδρα το Μισισιπή, απογειώνονται συνήθως από την πρωτεύουσα της Γκάνας, Άκρα, πετούν πάνω από τη Νιγηρία και επιστρέφουν. Η Tenax συνεργάζεται στενά με το αμερικανικό Πεντάγωνο, αλλά η εταιρεία δεν έχει σχολιάσει επίσημα.

Συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών

Σύμφωνα με ειδικούς, οι πτήσεις αποτελούν ένδειξη ανασυγκρότησης των δυνατοτήτων των ΗΠΑ στη Δυτική Αφρική, μετά την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από μεγάλη βάση στη Νίγηρα πέρυσι και την ενίσχυση της παρουσίας της Ρωσίας στην περιοχή. Οι αποστολές περιλαμβάνουν την αναζήτηση του πιλότου που είχε απαχθεί και τη συλλογή πληροφοριών για εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως η Boko Haram και η ISWAP που δραστηριοποιούνται στη Νιγηρία.

Η Νιγηρία έχει δηλώσει ότι οι ένοπλες ομάδες στοχεύουν τόσο μουσουλμάνους όσο και χριστιανούς, και ότι οι αμερικανικές κατηγορίες δεν αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα της κατάστασης ασφαλείας. Ωστόσο, συμφώνησε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την ενίσχυση των δυνάμεών της ενάντια στις εξτρεμιστικές ομάδες.

Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας της Νιγηρίας, Nuhu Ribadu, και του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας Pete Hegseth, όπου συμφωνήθηκε η ανάπτυξη αεροπορικών μέσων για συλλογή πληροφοριών. Από τότε, το Gulfstream V της Tenax πετά σχεδόν καθημερινά πάνω από τη Νιγηρία, όπως δείχνουν τα δεδομένα πτήσεων.

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της Νιγηρίας Bola Tinubu κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια και διέταξε μαζικές προσλήψεις στρατιωτικού και αστυνομικού προσωπικού, μετά από επιθέσεις, απαγωγές πολιτών και την απαγωγή πάνω από 300 μαθητών στη βόρεια Νιγηρία.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει λάβει επίσης μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επανένταξης της Νιγηρίας σε λίστα χωρών με παραβιάσεις θρησκευτικής ελευθερίας και επιβολής μερικών ταξιδιωτικών περιορισμών. Ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για ενδεχόμενη “γρήγορη” στρατιωτική δράση αν η Νιγηρία δεν αντιμετωπίσει τις επιθέσεις κατά των χριστιανών.

Μια κοινή ομάδα εργασίας ΗΠΑ–Νιγηρίας έχει συσταθεί για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού Ρεπουμπλικανού εκπροσώπου Riley Moore.