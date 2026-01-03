Ο Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφία που λέει ότι δείχνει τον Μαδούρο με χειροπέδες και μάσκα στα μάτια
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και η σύζυγός του μεταφέρονται στη Νέα Υόρκη μέσω του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Iwo Jima, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε πριν από λίγο μια νέα εικόνα στο Truth Social, η οποία, όπως λέει, δείχνει «τον Νικολά Μαδούρο στο USS Iwo Jima».
Πρόκειται για το πολεμικό πλοίο (αεροπλανοφόρο) για το οποίο είχε δηλώσει νωρίτερα στο Fox News ότι θα έφερνε τον ηγέτη της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ.
Η εικόνα δείχνει έναν άνθρωπο που φαίνεται να είναι ο Νικολάς Μαδούρο, με μάσκα ματιών και ακουστικά, και να φοράει γκρι φόρμα.
Στην ίδια φωτογραφία που δημοσίευσε ο Τραμπ, φαίνεται ο Μαδούρο να έχει περασμένες χειροπέδες στα χέρια.
Δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο CBS News ότι το αμερικανικό στρατιωτικό αεροπλανοφόρο που μεταφέρει τον Μαδούρο αναμένεται να προσγειωθεί αργότερα σήμερα στο αεροδρόμιο Stewart της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για ένα δημόσιο/στρατιωτικό διεθνές αεροδρόμιο στην κομητεία Όραντζ της Νέας Υόρκης, που βρίσκεται στην κοιλάδα Χάντσον, περίπου 60 μίλια βόρεια του Μανχάταν.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι βρίσκεται υπό κράτηση από τον αμερικανικό στρατό και αναμένεται να παραδοθεί στις ομοσπονδιακές αρχές όταν προσγειωθεί. Ο Μαδούρο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης στη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης την επόμενη εβδομάδα - πιθανώς ήδη από τη Δευτέρα.