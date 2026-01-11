Απειλεί και την Κούβα τώρα ο Τραμπ: «Κάντε συμφωνία με εμάς πριν είναι πολύ αργά»

Τα βέλη του και στην Κούβα εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας στην Αβάνα ότι χρειάζεται να κάνει συμφωνία με την Ουάσιγκτον πριν να είναι πολύ αργά.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, σήμερα Κυριακή (11/1), ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει:

«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ.

Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα».