Απειλεί και την Κούβα τώρα ο Τραμπ: «Κάντε συμφωνία με εμάς πριν είναι πολύ αργά»
«Η Κούβα έζησε για χρόνια με πετρέλαιο και χρήματα από τη Βενεζουέλα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Τα βέλη του και στην Κούβα εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας στην Αβάνα ότι χρειάζεται να κάνει συμφωνία με την Ουάσιγκτον πριν να είναι πολύ αργά.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, σήμερα Κυριακή (11/1), ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει:
«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ.
Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα».