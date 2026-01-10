Μπαράζ επιθέσεων των ΗΠΑ στη Συρία – Χτυπήθηκαν πάνω από 35 στόχοι του ISIS

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε αξιωματούχος στο Reuters.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον του ISIS στη Συρία:

Χτυπήθηκαν περισσότεροι από 35 στόχοι

Ρίφθηκαν περισσότερα από 90 πυρομαχικά ακριβείας

Χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 20 αεροσκάφη

Στα αεροσκάφη περιλαμβάνονταν F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9 και ιορδανικά F-16

JUST IN: 🇺🇸 Video shows US forces conducting airstrikes against ISIS in Syria. pic.twitter.com/5URpuxkzHk — BRICS News (@BRICSinfo) January 10, 2026

Το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο και οι συμμαχικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τις επιθέσεις στο πλαίσιο της επιχείρησης Hawkeye Strike, όπως ανακοίνωσε ο στρατός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιχείρηση ξεκίνησε κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ ως άμεση απάντηση σε μια «ενέδρα» του ISIS από έναν τρομοκράτη του ISIS εναντίον αμερικανικών και συριακών δυνάμεων στη Συρία στις 13 Δεκεμβρίου 2025, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας πολιτικός διερμηνέας.

Η επιχείρηση ήταν μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης των ΗΠΑ να «εξοντώσουν τον ισλαμικό τρομοκρατία εναντίον των μαχητών μας, να αποτρέψουν μελλοντικές επιθέσεις και να προστατεύσουν τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία Τομ Μπάρακ, είχε δηλώσει ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ κουρδικών και κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι είναι «βαθιά ανησυχητικές» και θέτουν σε κίνδυνο τη συμφωνία ενσωμάτωσης του Μαρτίου 2025 μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και της κυβέρνησης της Δαμασκού.