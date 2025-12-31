Συρία: Επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Βομβιστής αυτοκτονίας έβαλε στο στόχαστρό του μια αστυνομική περίπολο στο Χαλέπι της Συρίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του όταν τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί για έρευνα, αφού τους κίνησε τις υποψίες, δήλωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στην κρατική τηλεόραση Ekhbariya TV.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ