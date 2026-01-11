Συρία: Εγκαταλείπουν οι Κούρδοι το Χαλέπι - Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την κυβέρνηση

Οι υπό κουρδική διοίκηση Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ανακοίνωσαν σήμερα την αποχώρηση των μαχητών τους από δύο συνοικίες που ήλεγχαν στο Χαλέπι της Συρίας, ύστερα από πολυήμερες συγκρούσεις με τα κυβερνητικά στρατεύματα.

«Καταλήξαμε σε συμφωνία που οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, επιτρέποντας την εκκένωση μαρτύρων, τραυματιών, εγκλωβισμένων αμάχων και μαχητών από τις συνοικίες Ασραφίγια και Σέιχ Μακσούντ», αναφέρει η ανακοίνωση των SDF.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA) μετέδωσε ότι «λεωφορεία που μετέφεραν την τελευταία ομάδα μελών των SDF αναχώρησαν από τη συνοικία Σέιχ Μακσούντ με κατεύθυνση προς τη βορειοανατολική Συρία».

Οι συγκρούσεις μεταξύ των μαχητών των SDF και των κυβερνητικών δυνάμεων ξέσπασαν την Τρίτη (6/1) στο Χαλέπι και ήταν οι σφοδρότερες που έχουν σημειωθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας μεταξύ των ισλαμιστικών αρχών που έχουν αναλάβει την εξουσία και των Κούρδων, μιας σημαντικής εθνοτικής μειονότητας που ελέγχει μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η κατάληψη της Σέιχ Μακσούντ από τον συριακό στρατό σηματοδοτεί το τέλος της κουρδικής κυριαρχίας σε τμήματα του Χαλεπιού τα οποία ήλεγχαν κουρδικές δυνάμεις από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία το 2011.

Βομβαρδισμοί στη Συρία με εντολή Τραμπ

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία χθες Σάββατο (10/1), σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Σουλτογιάννη για το Flash.gr.

Το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο και οι συμμαχικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τις επιθέσεις εναντίον του ISIS στη Συρία, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Hawkeye Strike», όπως ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ στα social media.

Η επιχείρηση ξεκίνησε κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ ως άμεση απάντηση σε μία «ενέδρα» του ISIS εναντίον αμερικανικών και συριακών δυνάμεων στη Συρία στις 13 Δεκεμβρίου 2025, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας πολιτικός διερμηνέας.

Η επιχείρηση ήταν μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης των ΗΠΑ να «εξοντώσουν την ισλαμική τρομοκρατία εναντίον των μαχητών μας, να αποτρέψουν μελλοντικές επιθέσεις και να προστατεύσουν τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει εάν σκοτώθηκε κάποιος στις επιθέσεις.