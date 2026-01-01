Συρία: «Σχέδιο του ISIS» για χτυπήματα σε εκκλησίες την Πρωτοχρονιά, λέει ότι απέτρεψε η κυβέρνηση

«Τρομοκρατικό σχέδιο» του ISIS για χτυπήματα σε συγκεντρώσεις πολιτών και εκκλησίες στο Χαλέπι κατά τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, δήλωσε πως απέτρεψε η κυβέρνηση της Συρίας, στο φόντο της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε στην πόλη τη νύχτα της Τετάρτης (31/12).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας, ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες σχετικά με σχέδια του ISIS να πραγματοποιήσει επιθέσεις αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς σε διάφορες επαρχίες, με κύριο επίκεντρο το Χαλέπι.

Οι πληροφορίες προέκυψαν μέσω των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της στενής παρακολούθησης των πυρήνων του ISIS και της συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών με υπηρεσίες που εμπλέκονται σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, τόνισε το υπουργείο.

«Λάβαμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο πλαίσιο μιας προληπτικής αντίδρασης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της προστασίας γύρω από εκκλησίες, της ανάπτυξης σταθερών και κινητών περιπολιών και της δημιουργίας σημείων ελέγχου σε όλη την πόλη», σημείωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας.

Μέλος του ISIS o βομβιστής αυτοκτονίας στο Χαλέπι

Σύμφωνα με το υπουργείο, σε σημείο ελέγχου στην περιοχή Bab al-Faraj του Χαλεπίου, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς, υποψιάστηκαν έναν άνδρα ο οποίος αργότερα αναγνωρίστηκε ως μέλος του ISIS.

«Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να επαληθεύσουν την ταυτότητά του, ο ύποπτος άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό, πριν πυροδοτήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό, τραυματίζοντας δύο άλλους αστυνομικούς καθώς προσπαθούσαν να τον συλλάβουν», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το υπουργείο δήλωσε ακόμα ότι οι ενέργειες του προσωπικού του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή αυτού που χαρακτήρισε ως σοβαρή τρομοκρατική συνωμοσία που είχε ως στόχο αμάχους κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.

Η Συρία εντάχθηκε επίσημα στον διεθνή συνασπισμό κατά του ISIS, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, στις 12 Νοεμβρίου. Ο συνασπισμός σχηματίστηκε το 2014 και έχει πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Συρία και το Ιράκ, αν και η Δαμασκός δεν ήταν προηγουμένως μέλος.

Η νέα συριακή κυβέρνηση εργάζεται για την ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο από την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024.

Ο Άσαντ, ηγέτης της Συρίας για σχεδόν 25 χρόνια, κατέφυγε στη Ρωσία, τερματίζοντας το καθεστώς του κόμματος Μπάαθ, το οποίο βρισκόταν στην εξουσία από το 1963. Μια νέα μεταβατική κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρόεδρο Άχμαντ αλ-Σάραα σχηματίστηκε τον Ιανουάριο του 2025.