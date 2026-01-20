Συρία: Οι Κούρδοι εγκαταλείπουν στρατόπεδο τζιχαντιστών - H Δαμασκός ανακοινώνει τετραήμερη εκεχειρία

Η ένταση στη βορειοανατολική Συρία κλιμακώνεται, καθώς οι Κούρδοι ακυρώνουν την προηγούμενη συμφωνία με τη Δαμασκό και αποσύρουν δυνάμεις από το στρατόπεδο αλ-Χολ, όπου ζουν περίπου 24.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 15.000 Σύρων και 6.300 ξένων γυναικών και παιδιών.

Η υψηλόβαθμη Κούρδη αξιωματούχος Ιλχάμ Αχμάντ δήλωσε ότι η συμφωνία «δεν ισχύει πλέον», καθώς δεν υπάρχει κατάπαυση πυρός και η Δαμασκός συνεχίζει επιθέσεις στις περιοχές που ελέγχουν οι Κούρδοι, αρνούμενη διάλογο. Οι SDF επανατοποθετούνται στα περίχωρα πόλεων για να υπερασπιστούν τα εδάφη τους, κατηγορώντας τη διεθνή κοινότητα για αδράνεια.

Παράλληλα, η συριακή προεδρία ανακοίνωσε νέα συμφωνία εκεχειρίας, δίνοντας στους Κούρδους τέσσερις ημέρες για να προτείνουν σχέδιο «ειρηνικής ενσωμάτωσης» της επαρχίας Χασάκα στο συριακό κράτος. Ο στρατός δεν θα εισέλθει σε Χασάκα και Καμισλί, εφόσον υπάρξει συμφωνία, και οι SDF δεσμεύονται να υποχωρήσουν σε περιοχές όπου αποτελούν πλειοψηφία, με την προστασία τους να συνιστά «κόκκινη γραμμή», όπως μεταδίδει το Reuters.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας δηλώνει έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη για φυλακές και στρατόπεδα με τζιχαντιστές, ενώ ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να διατηρήσουν μακροχρόνια στρατιωτική παρουσία στη Συρία.

Συνολικά, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με τους Κούρδους να διατηρούν στρατηγικές θέσεις και τη Δαμασκό να επιχειρεί σταδιακή ενσωμάτωση των περιοχών υπό κουρδικό έλεγχο.