Ο Τραμπ σκέφτεται να επισκεφτεί τη Βενεζουέλα - Τι γίνεται με τα πετρέλαια

Μόλις ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πέτυχε την ανατροπή του ομολόγου του στη Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο, δεσμεύτηκε να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα πετρελαίου της Λατινοαμερικανικής χώρας - τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Τώρα λέει ότι σκοπεύει να επισκεφτεί τη Βενεζουέλα, παρότι ακόμα δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες μόνο ημέρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο οποίος πήγε να δει πώς ξεκινάει εκ νέου το άνοιγμα του πετρελαϊκού τομέα της Λατινοαμερικανικής χώρας στις ΗΠΑ.

Η επίσκεψη Ράιτ πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας πέρασε ένα νόμο, με τον οποίο επιτρέπονται οι ιδιωτικές και οι ξένες επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα, μετά από δύο δεκαετίες απόλυτου κρατικού ελέγχου. Στα μάτια του Τραμπ, πρόκειται για μία τεράστια ευκαιρία για τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Όμως, για τις εταιρείες που θα πρέπει να προχωρήσουν σε κολοσσιαίες επενδύσεις, το ερώτημα είναι πολύ απλό - βγαίνουν τα νούμερα; Το ρίσκο που θα πρέπει να αναλάβουν είναι τεράστιο και έχει συζητηθεί και σε σχετικές συναντήσεις στο Λευκό Οίκο.

Η κατάσταση της PDVSA και το υψηλό ρίσκο

Κατ’ αρχάς, η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας, η PDVSA, είναι μία σκιά του εαυτού της. Οι κυβερνήσεις Μαδούρο και Τσάβεζ την στράγγισαν και χρησιμοποίησαν τα χρήματα για να κάνουν κοινωνική πολιτική, χωρίς να αφήσουν τίποτα για υποδομές που χρειαζόταν η επιχείρηση για να συνεχίσει να βγάζει πετρέλαιο τα επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, δέχτηκε ακόμα ένα πλήγμα από τις κυρώσεις, με αποτέλεσμα η Βενεζουέλα να παράγει πριν από δέκα χρόνια 1,5 εκατομμύρια περισσότερα βαρέλια πετρελαίου σε σχέση με σήμερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να ξοδέψουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκαταστήσουν τις κατεστραμμένες υποδομές της Βενεζουέλας – οι επενδύσεις είναι αναγκαίες για να αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου.

Επισήμως, η Βενεζουέλα έχει αποθέματα 300 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, όμως το 2023 εξήγαγε μόλις 211 εκατομμύρια βαρέλια συνολικής αξίας περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η δεύτερη χώρα, η Σαουδική Αραβία, έχει αποθέματα 267 δισεκατομμυρίων βαρελιών και εξαγωγές 181 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο.

Στα χαρτιά, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ωστόσο κάποιοι ειδικοί δηλώνουν ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το μέγεθος των αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Τσάβεζ, η Βενεζουέλα αναθεώρησε τις σχετικές προβλέψεις. Αρχικά, θεωρούνταν ότι διαθέτει 80 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, όμως το 2011, ο αριθμός αυτός τετραπλασιάστηκε. Αυτό, όπως λένε, οφείλεται σε ένα βαθμό και στην αύξηση που κατέγραφαν τότε οι τιμές πετρελαίου.

Επίσης, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας δεν είναι τόσο καλής ποιότητας όσο της Σαουδικής Αραβίας. Είναι βαρύ και δύσκολο στη διύλιση, ενώ η υφή του έχει ως αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι αγωγοί. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες διστάζουν πολύ να επενδύσουν στη Βενεζουέλα, γιατί την πάτησαν στο παρελθόν, το 2007, όταν ο Ούγκο Τσάβες κρατικοποίησε τις επενδύσεις τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία στη χώρα κατασχέθηκαν.

Η ExxonMobil και η ConocoPhillips κατέφυγαν σε διεθνή δικαστήρια όπου τους επικυρώθηκαν τεράστιες αποζημιώσεις - 8,3 δισ. δολάρια στην περίπτωση της ConocoPhillips – τα οποία δεν πληρώθηκαν ποτέ.

Μέσα σε όλα αυτά, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δε σκοπεύει να δώσει εγγυήσεις στις πετρελαϊκές εταιρείες που θα επενδύσουν στη Βενεζουέλα, οπότε δεν είναι να απορεί κανείς γιατί το αφεντικό της ExxonMobil είπε ότι η Λατινοαμερικανική είναι «μη-επενδύσιμη».