Σύνορα Τουρκίας - Ιράν: Ελεγχόμενη κίνηση υπό «πολικές» θερμοκρασίες - Τι λένε Ιρανοί στον FLASH

Μικρή κινητικότητα αλλά ελεγχόμενη μπορεί να χαρακτηριστεί η κατάσταση στα σύνορα Τουρκίας- Ιράν, εν μέσω γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.



Στην Άγκυρα βρίσκονται σε επιφυλακή υπό το φόβο μεταναστευτικών ροών από το Ιράν, αυξάνοντας τα μέτρα επιτήρησης στα τουρκοιρανικά σύνορα.



Την ίδια στιγμή μπορεί ο Χακάν Φιντάν να δηλώνει ότι το το Ιράν δεν επιτρέπει στους πολίτες του να περάσουν τα σύνορα και το τουρκικό υπουργείο εμπορίου να επισημαίνει ότι επιτρέπονται μόνο οι εμπορικές διελεύσεις, ωστόσο σύμφωνα ρεπορτάζ του FLASH που βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (02/03) στην πόλη Βαν και στο συνοριακό πέρασμα Καπίκιοϊ, παρατηρείται ότι συνεχίζεται κανονικά η διέλευση Ιρανών πολιτών από το Ιράν στην Τουρκία.



Σύνορα Τουρκίας - Ιράν: «Πολικές» θερμοκρασίες στον συνοριακό σταθμό στην πόλη Βαν. Μικρός ο αριθμός των Ιρανών που περνούν προς την τουρκική επικράτεια με προορισμό κυρίως συγγενικά τους πρόσωπα. pic.twitter.com/tbnHu4ST0J — Flash.gr (@flashgrofficial) March 3, 2026

Ιρανοί που θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους μιλώντας στο FLASH, κάνουν λόγο για δύσκολη κατάσταση στο Ιράν με συνεχείς βομβαρδισμούς.



Κάποιοι από αυτούς επιλέγουν να έρθουν στην Τουρκία καθώς έχουν συγγενικά πρόσωπα, χωρίς ωστόσο να ξέρουν για το πότε θα γυρίσουν πίσω στο Ιράν, δηλώνοντας ανήσυχοι για την κλιμάκωση των συγκρούσεων.



Παράλληλα υπάρχουν οι απόψεις ότι ακόμα η κατάσταση στο Ιράν είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχει συνωστισμός Ιρανών στα σύνορα με την Τουρκία.



Η επιτήρηση των συνόρων έχει αυξηθεί, με το φυλάκιο που βρίσκεται στην συνοριακή πύλη να ελέγχει 24 ώρες το 24ωρο, την κατάσταση στο σημείο μηδέν των συνόρων Τουρκίας - Ιράν.



Είναι ενδεικτικό ότι το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στο φυλάκιο μπορεί να παρατηρήσει τα πλήγματα των ΗΠΑ και Ισραήλ που χτυπούν την ιρανική επικράτεια.