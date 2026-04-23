Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: «Χτενίζει» τις κάμερες ασφαλείας η ΕΛΑΣ

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες αναζητούν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI προκειμένου να φτάσουν στο δράστη της δολοφονίας του 27χρονου υιού του ανώτατου αξιωματικού της ΓΑΔΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο πάρκο του Ασυρμάτου στον Άγιο Δημητρίου βρέθηκε ακόμα και ο διοικητής της Δ.Α.Ο.Ε., υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, συμμετέχοντας ενεργά στις έρευνες. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε μακροσκοπικά την σορό του 27χρονου διαπίστωσα ότι έφερε ένα και μοναδικό τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα, το οποίο αποδείχτηκε μοιραίο. Δείγμα ότι ο δράστης και γνώριζε και ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21.00 το βράδυ, σε ένα πάρκο που τα τελευταία χρόνια είναι σε φάση ανάπλασης, με περιορισμένο φωτισμό κάτι που μάλιστα αποτέλεσε και αιτία για να εκφράσουν παράπονα προς τον δήμαρχο της πόλης, Στέλιο Μαμαλάκη, κάτοικοι της περιοχής.

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εκτός από τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δράστη, αναζητούν και το κίνητρο της δολοφονίας του 27χρονου υιού το ανώτατου αξιωματικού της ΓΑΔΑ.