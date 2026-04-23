Άγιος Δημήτριος: Μια σύλληψη για τον θάνατο του 27χρονου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού, φερόμενου ως δράστη, προχώρησε η αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης 23 Απριλίου για τη δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ ο οποίος έπεσε νεκρός από μαχαιριά μέσα στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας εξετάζονται οι προσωπικές διαφορές, καθώς προκύπτει ότι ο 20χρονος διατηρούσε σχέση με την πρώην σύντροφο του 27χρονου.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν το θύμα και ο φερόμενος θύτης φαίνεται πως συμφώνησαν να συναντηθούν για να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους, ωστόσο αυτή κατέληξε σε έντονο καβγά και τελικά στον θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 27χρονου γιου του ταξιάρχου της ΓΑΔΑ η οποία έδειξε τραύμα από νύσσον και τέμνον όργανο στην θωρακική χώρα. Όπως γνωστοποιήθηκε, εντοπίστηκαν επίσης δύο ακόμη τραύματα -σε κεφάλι και λαιμό- που δείχνουν ότι της δολοφονίας προηγήθηκε συμπλοκή.

Στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. έχουν μεταφερθεί τα ρούχα του 27χρονου, για να αναζητηθεί τυχόν γενετικό υλικό από τον ή τους δράστες. Παράλληλα, έχουν ζητηθεί τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έχουν σαρώσει την περιοχή αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι άκουσαν φωνές και είδαν άτομα να τρέχουν πριν εντοπιστεί νεκρός ο 27χρονος.

Το βιντεοληπτικό αυτό υλικό αναλύεται καρέ - καρέ, καθώς είναι ζήτημα τιμής για τους αστυνομικούς να εντοπίσουν ποιος έκοψε το νήμα της ζωής του παιδιού ενός ανώτατου αξιωματικού της ΕΛΑΣ.