Άγιος Δημήτριος: «Κλειδί» οι καταθέσεις των δύο 20χρονων κοριτσιών - Πώς αποκαλύφθηκε η αλήθεια

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο φέρεται να είχαν οι καταθέσεις των δύο 20χρονων κοριτσιών, που σύμφωνα με τον συνήγορό τους Νίκο Ιωάννου, αναμένεται να απαλλαγούν σύντομα από τις κατηγορίες. Ο ίδιος, μιλώντας μετά την αποχώρησή τους από τον εισαγγελέα, υποστήριξε ότι συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, σε βάρος των δύο νεαρών ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά το φονικό σε δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με τον φερόμενο ως δράστη και έναν 18χρονο φίλο του, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Η πρώτη 20χρονη είναι πρώην σύντροφος του θύματος και νυν σύντροφος του κατηγορούμενου ως δράστη, ενώ η δεύτερη διατηρούσε σχέση με τον 18χρονο φίλο του.

Ο συνήγορός τους περιέγραψε το χρονικό της υπόθεσης, επιμένοντας ότι οι δύο κοπέλες δεν είχαν γνώση του εγκλήματος. Όπως υποστήριξε, όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, απευθύνθηκαν άμεσα στον ίδιο για νομική καθοδήγηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η σύντροφος του 20χρονου φέρεται να είχε προσπαθήσει να τον αποτρέψει από τη συνάντηση με το θύμα, τόσο προφορικά όσο και μέσω μηνυμάτων. Ο κατηγορούμενος, ωστόσο, της είπε στη συνέχεια ότι το ραντεβού δεν πραγματοποιήθηκε, με την ίδια να πληροφορείται τελικά τον θάνατο του 27χρονου από τη μητέρα της.

Τι υποστηρίζουν τα δύο κορίτσια που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, σύμφωνα με τον δικηγόρο Νίκο Ιωάννου



Τι είπε ο δικηγόρος των κοριτσιών

«Οι κοπέλες από την πρώτη στιγμή που κατάφεραν να ξεπεράσουν το σοκ, προσήλθαν στο γραφείο μου και διαδοχικά κατήγγειλαν την εκτέλεση της αξιόποινης πράξης όταν ακόμα η έρευνα ήταν αποπροσανατολισμένη με κατεύθυνση το επάγγελμα του τραγικού πατρός. Η πραγματικότητα είναι μία: Χωρίς να γνωρίζει καμία από τις δύο απολύτως τίποτα, στήθηκε αυτό το ραντεβού.



Η πρώτη κοπέλα (που ήταν σύντροφος διαδοχικά με το θύμα και τον δράστη) έμαθε από τον δράστη για το επικείμενο ραντεβού με το θύμα και τον απέτρεψε προφορικά και γραπτά "μην πας για κανέναν λόγο". Όταν τελέστηκε η πράξη, ρωτούσε αν τελικά συνέβη κάτι και ο δράστης της είπε πως τελικά δεν προσήλθε το θύμα. Όταν έμαθε τι συνέβη, προσήλθε στο γραφείο μου και τελούσε σε απόλυτη σύγχυση, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε για να δούμε τι πρέπει να συμβεί.



Φυσικά και δεν βρισκόταν στο ραντεβού θύματος και δράστη, άλλωστε λίγη ώρα αργότερα πληροφορήθηκε πως το θύμα δεν πήγε.



Μέχρι που η μητέρα της κοπέλας να ακούσει ότι έχασε τη ζωή του ο 26χρονος -χωρίς να ξέρει την πραγματικότητα- και για να μην ταραχτεί η κόρη της επειδή είχαν μακροχρόνια φιλία και σχέση είπε στο κορίτσι πως κάτι έχει πάθει ο παππούς της. Έτσι επέστρεψε σπίτι η 20χρονη και μετά άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Ακόμα και αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση σοκ.



Η εισαγγελία άσκησε δίωξη για υπόθαλψη επαγγελματία, ωστόσο αυτό δεν είναι ακριβές και θα αποδειχθεί η αθωότητα και των δύο διότι η πραγματική αποκάλυψη της αξιόποινης πράξης έγινε από την κοπέλα που είχε τη σχέση και εν συνεχεία εμμέσως από τη δεύτερη. Δώσαμε την πραγματικότητα στις Αρχές, αποκλείστηκαν τα άλλα σενάρια και οδηγήθηκε η Αστυνομία στη λύση του εγκλήματος».

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 27χρονου

Τραγική φιγούρα η μητέρα του 27χρονου θύματος, στην κηδεία που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/04) στον Άγιο Δημήτριο.

Η μητέρα του άτυχου νέου ήταν απαρηγόρητη, ενώ σε κλίμα άφατης οδύνης συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον 27χρονο, για τον οποίο όλοι είχαν να πουν ότι επρόκειτο για ένα παιδί γεμάτο ζωή, χαρά, ενώ ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη.