Άγιος Δημήτριος: Πλάνταξε στο κλάμα η 20χρονη - «Ήταν η πρώτη μου αγάπη» - Αναβολή στη δίκη

Αναβολή δόθηκε στη δίκη των τριών, έναν 18χρονο και δύο 20χρονες, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία για την υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της ΓΑΔΑ στον Άγιο Δημήτριο. Οι τρεις τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές.

Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σχέση με το δράστη τώρα και το θύμα στο παρελθόν είπε κλαίγοντας: «Ήταν η πρώτη της αγάπη, το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Σπουδάζει και εργάζεται». Η 20χρονη, μάλιστα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στο δικαστήριο και πλάνταξε στο κλάμα.

Να σημειωθεί ότι καθοριστικές ήταν οι καταθέσεις των δύο 20χρονων κοριτσιών στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου. Η πρώτη 20χρονη είναι πρώην σύντροφος του θύματος και νυν σύντροφος του κατηγορούμενου ως δράστη, ενώ η δεύτερη διατηρούσε σχέση με τον 18χρονο φίλο του.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η σύντροφος του 20χρονου φέρεται να είχε προσπαθήσει να τον αποτρέψει από τη συνάντηση με το θύμα, τόσο προφορικά όσο και μέσω μηνυμάτων. Ο κατηγορούμενος, ωστόσο, της είπε στη συνέχεια ότι το ραντεβού δεν πραγματοποιήθηκε, με την ίδια να πληροφορείται τελικά τον θάνατο του 27χρονου από τη μητέρα της.

Τι υποστηρίζουν τα δύο κορίτσια που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, σύμφωνα με τον δικηγόρο Νίκο Ιωάννου



Παράλληλα, ο 20χρονος δράστης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό και θα περάσει από τον αρμόδιο εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά.

Τα κίνητρα πίσω από το φονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος υιός του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. διατηρούσε για σχεδόν τρία χρόνια σχέση με την 19χρονη και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον χωρισμό τους. Το τελευταίο διάστημα της ζητούσε συνεχώς με μηνύματα να τα ξαναβρούν, αυτή όμως είχε αναπτύξει σχέση με τον 20χρονο.

Μόλις, έμαθε για τα μηνύματα αυτός ζήτησε από τον 27χρονο να συναντηθούν για να ξεκαθαρίσουν το θέμα, με αποτέλεσμα τη φονική συμπλοκή. Αμέσως μετά ο 20χρονος, η 19χρονη για την οποία έγινε το τραγικό περιστατικό, ένας 18χρονος και μια 18χρονη, συναντήθηκαν σε ένα διαμέρισμα airbnb προκειμένου να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις τους καθώς όπως φαίνεται η δολοφονία δεν ήταν προσχεδιασμένη.

Η ΕΛ.ΑΣ. πολύ γρήγορα τους ταυτοποίησε και ανάγκασε τον 20χρονο να παραδοθεί.