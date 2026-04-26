Άγιος Δημήτριος: Βίντεο-ντοκουμέντο με τις κινήσεις του 20χρονου πριν και μετά το ραντεβού θανάτου

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιος Δημήτριος, στο πάρκο Ασυρμάτου, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς κυκλοφόρησαν με βίντεο ντοκουμέντα και μαρτυρίες που «φωτίζουν» τις τελευταίες κινήσεις του 20χρονου δράστη πριν και αφού διέπραξε το φονικό.



Όπως αποκάλυψε το MEGA, ο 20χρονος δράστης προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, καθώς κατέθεσε ότι στο μοιραίο ραντεβού μετέβη με το όχημα του πατριού του. Ωστόσο, αυτό το σενάριο καταρρίπτεται από βίντεο - ντοκουμέντο.



Συγκεκριμένα, αποτυπώνεται η στιγμή που ο δράστης φτάνει στο ραντεβού θανάτου που είχε με τον 27χρονο με ένα νοικιασμένο όχημα και όχι με το αυτοκίνητο του συγγενή του, όπως είχε καταθέσει.



Επάνω του είχε το μαχαίρι της επίθεσης, ενώ συνοδευόταν και από έναν φίλο του λίγο πριν συναντήσει τον αντίζηλό του, στο πάρκο Ασυρμάτου.



Αφού του κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στην καρδιά, το έβαλε στα πόδια και επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη του. Άλλαξε ρούχα και έκρυψε το φονικό μαχαίρι στην ταράτσα του σπιτιού του.



Άλλαξε μέχρι και αυτοκίνητο για να πάει βόλτα στην Παραλιακή με την κοπέλα και τους φίλους του, μίση ώρα μετά τη δολοφονία.



«Όταν φτάσαμε στο σπίτι του Κ. αλλάξαμε αυτοκίνητο και πήρε ένα σκούρο μπλε που ανήκει στον πατριό του», είπε ο φίλος του.

Την Τρίτη η απολογία του

Εν τω μεταξύ, η αντίστροφη μέτρηση για την απολογία του έχει το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ τα νέα στοιχεία, αλλά τα δεδομένα για τη στάση του απέναντι στις αρχές, τις κινήσεις του τη μοιραία ημέρα, αλλά και όσα φέρονται να προηγήθηκαν της δολοφονικής επίθεσης.



Ο 20χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον των αρχών, ωστόσο οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας περιγράφουν έναν άνθρωπο με έντονες αντιδράσεις, ξεσπάσματα και παρελθόν βίαιης συμπεριφοράς.



Η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης και για άλλα τα τρία άτομα που κατηγορούνται για υπόθαλψη, τα οποία αναμένεται να δικαστούν αύριο, τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Τι κατέθεσαν τα δύο κορίτσια

Τα δύο κορίτσια που γνώριζαν ότι ο δράστης και το θύμα θα συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους φέρονται να ρωτούσαν επίμονα τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο 20χρονος μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να αποκρύψει την πραγματικότητα, όμως μετά από πιέσεις περιέγραψε όσα έγιναν στο πάρκο Ασυρμάτου.



Η 20χρονη ανέφερε: «Ο Κ. μας είπε ακριβώς τι είχε γίνει. Το θύμα εμφανίστηκε τελικά στον Ασύρματο και όταν συναντήθηκαν χαιρέτησε τον δράστη. Ο δράστης όμως θόλωσε και λέγοντάς του ”εσύ είσαι που θα μου γ@… το σπίτι;” έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε το θύμα στο πρόσωπο και στο στήθος.

Η Μ. έκλαιγε και τον ρωτούσε πως είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο δράστης της απάντησε ότι το έκανε για τη σχέση τους και για να σταματήσει να τους ενοχλεί το θύμα».