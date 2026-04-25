Άγιος Δημήτριος: «Είχα το μαχαίρι γιατί φοβόμουν», λέει ο 20χρονος - Τι υποστηρίζει η 20χρονη κοπέλα

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 28/4 στο Ναυτοδικείο ζήτησε και έλαβε ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Σε βάρος του έχουν ήδη ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία πρόσωπα που φέρονται να είχαν συμμετοχή στη συγκάλυψη.

Ο νεαρός, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, έχει παραδεχθεί την πράξη, επιμένοντας ότι δεν υπήρξε πρόθεση και παρουσιάζοντας το έγκλημα ως αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας έκρηξης κατά τη διάρκεια έντονης λογομαχίας με αφορμή την κοινή γνωριμία τους με την 20χρονη γυναίκα. Κατά την άφιξή του στο Ναυτοδικείο Πειραιά εμφανίστηκε σκυθρωπός, με το κεφάλι χαμηλωμένο, αποφεύγοντας να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το αν αισθάνεται μεταμέλεια. Η διαδικασία ενώπιον των στρατιωτικών δικαστικών αρχών κράτησε περίπου πέντε ώρες.

Τι υποστήριξε στις Αρχές

Στις εξηγήσεις που έδωσε, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι οπλοφορούσε για λόγους αυτοπροστασίας, καθώς, όπως είπε, φοβόταν ότι ο 27χρονος θα γινόταν επιθετικός. Περιέγραψε πως η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, οδηγώντας σε συμπλοκή και τελικά στην απόφασή του να τραβήξει το μαχαίρι. Για να ενισχύσει τη θέση του, τόνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με ναρκωτικά, δήλωσε βαθιά μεταμέλεια για το αποτέλεσμα και υπογράμμισε πως παραδόθηκε οικειοθελώς. Η επίσημη απολογία του έχει οριστεί για το πρωί της Τρίτης, ενώ μέχρι τότε κρατείται στη ναυτική βάση του Σκαραμαγκά.

Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ανακριτές αποκαλύπτουν διαφορετική εικόνα για τα όσα συνέβησαν μετά το έγκλημα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τέσσερις νεαροί κατέφυγαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου συζήτησαν διεξοδικά τα γεγονότα, έφαγαν, ήπιαν, διανυκτέρευσαν και το επόμενο πρωί έφυγαν για τα σπίτια τους σαν να μην είχε προηγηθεί τίποτα. Αυτή η στάση οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι όλοι γνώριζαν τι είχε συμβεί, με αποτέλεσμα να τους αποδοθούν κατηγορίες για συνέργεια μέσω συγκάλυψης.

Το χρονικό της αντιζηλίας

Ο 20χρονος, στις πρώτες του καταθέσεις, προσπάθησε να περιγράψει την πράξη ως τραγικό ατύχημα της στιγμής. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, μακάρι να γύριζα τον χρόνο πίσω» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ζητώντας «συγγνώμη» από την οικογένεια του θύματος. Υποστήριξε ότι η συμπλοκή ξέφυγε έπειτα από βαριές κουβέντες, επιμένοντας πως δεν υπήρχε κανένα οργανωμένο σχέδιο, παρά το γεγονός ότι το ραντεβού στο πάρκο είχε κλειστεί εκ των προτέρων.

Στο επίκεντρο βρισκόταν η 20χρονη κοπέλα. Ο 27χρονος διατηρούσε σχέση μαζί της, όμως οι μακροχρόνιες απουσίες του λόγω εργασίας στη θάλασσα δημιούργησαν ρήγμα, διάστημα στο οποίο η νεαρή γυναίκα γνώρισε τον 20χρονο ναύτη και συνδέθηκε μαζί του ερωτικά. Η ίδια έχει καταθέσει περιστατικά έντονης ζήλιας και βίαιων ξεσπασμάτων από τον 27χρονο, περιγράφοντας συμπεριφορές που, όπως λέει, την είχαν τρομάξει. Ανάμεσα σε αυτά, ανέφερε πως «μία φορά, παίζαμε ένα παιχνίδι και επειδή είχα χρησιμοποιήσει υβριστική φρασεολογία, είχε φτάσει στο σημείο να με πιάσει από τα μαλλιά» και ότι άλλη φορά της πέταξε «τη συσκευή καπνίσματος στο κεφάλι».

Όταν τελικά χώρισαν, ο 27χρονος, σύμφωνα με την κατάθεση της 20χρονης, δεν μπόρεσε να το δεχτεί και συνέχισε να την ενοχλεί. Η νεαρή κοπέλα αποκάλυψε ότι ο πρώην σύντροφός της έψαξε το κινητό της, εντόπισε μηνύματα με τον ναύτη και έγινε έξαλλος. Τα όσα της μετέφερε ο 27χρονος τα συζητούσε στη συνέχεια με τον 20χρονο, ο οποίος όπως υποστηρίζει η ίδια της είπε ότι η κατάσταση είχε γίνει «εμμονή» και πως έβλεπε τον αντίζηλό του «στον ύπνο του».

Η 20χρονη δήλωσε ότι βρίσκεται ακόμη «σε κατάσταση σοκ» και πως έμαθε τι είχε συμβεί δύο ώρες αργότερα, αδυνατώντας να το πιστέψει.