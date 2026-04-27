Άγιος Δημήτριος: «Δεν πήγαν στο ξενοδοχείο να βρεθούν ερωτικά» - Ξεσπά ο δικηγόρος των κοριτσιών

Όλες τις πτυχές της άγριας δολοφονίας του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης (22/4), προσπαθεί να διερευνήσει η ΕΛΑΣ εξετάζοντας όλα όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν του εγκλήματος αλλά και το βαθμό εμπλοκής των τριών νεαρών, ενός αγοριού και δύο κοριτσιών που ήταν στην παρέα του καθ’ ομολογίαν δράστη το μοιραίο βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι στην παρέα του 20χρονου το ίδιο βράδυ, βρέθηκε η 20χρονη κοπέλα του δράστη και πρώην σύντροφος του θύματος, ένας 18χρονος φίλος του και η 20χρονη σύντροφος του τελευταίου. Μάλιστα, μετά το φονικό, πήγαν βόλτα όλοι μαζί και κατέλυσαν σε ξενοδοχείο.

Για τη «συνεχιζόμενη οδύνη» των δύο 20χρονων κοριτσιών για το χαμό του 27χρονου, έκανε λόγο ο δικηγόρος τους, με τις κοπέλες να κατηγορούνται -μαζί με τον 18χρονο- για υπόθαλψη εγκληματία.

Μιλώντας στο MEGA, ο Νίκος Ιωάννου κατήγγειλε ωστόσο τις «ανακρίβειες» που μεταδίδουν, όπως είπε, τα μέσα ενημέρωσης, για τα δύο νεαρά κορίτσια. «Έχει ακουστεί ότι και άλλος αυτοκτόνησε για την κοπέλα, η κοπέλα βαφτίζεται ‘πέτρα του σκανδάλου’, πράγμα που έχει ηθική χροιά. Χθες ακούστηκε ότι είχαν πάει στο ξενοδοχείο για να συνευρεθούν ερωτικά. Είναι πράγματα που δεν πρέπει να ακούγονται», ανέφερε ο συνήγορος των δύο 20χρονων κοριτσιών.

«Δεν τους είχε ανακοινώσει ότι θα κάνει κακό»

«Αμέσως μετά την τέλεση της αξιόποινης πράξης, υπήρξε επικοινωνία και διαβεβαίωσε ο καθ’ ομολογίαν δράστης ότι δήθεν το θύμα δεν είχε προσέλθει καν στο χώρο του ραντεβού. Έτσι οι δύο νεαροί πήγαν και πήραν πρώτα την 20χρονη σύντροφο και μετά τη δεύτερη κοπέλα, για να πάνε μία βόλτα στη Γλυφάδα. Περίπου μιάμισι ώρα μετά, κυκλοφόρησε το τραγικό νέο στον Άγιο Δημήτριο και η μητέρα της συντρόφου του 20χρονου κατάλαβε ότι έχει συμβεί κάτι τραγικό, επικαλέστηκε μία δικαιολογία και φώναξε την παρέα στο σπίτι», υπογράμμισε ο δικηγόρος των 20χρονων κοριτσιών.

Στη συνέχεια, επισήμανε, ότι κατόπιν πιέσεων, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του στη μητέρα της 20χρονης.

«Σε καμία περίπτωση δεν είχε ανακοινωθεί η πρόθεση βίας στην 20χρονη σύντροφο του θύτη», υποστήριξε ο Νίκος Ιωάννου.

Ο 20χρονος νεαρός, που υπηρετεί τη θητεία του στο Ναυτικό, απολογείται αύριο Τρίτη (28/4) κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα τρία άλλα νεαρά άτομα αντιμετωπίζουν την κατηγορία υπόθαλψης εγκληματία.