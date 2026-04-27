Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Διεκόπη η δίκη των τριών φίλων του 20χρονου δράστη

Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών φίλων του καθ'ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Οι τρεις 20χρονοι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου με την κατηγορία της υπόθαλψης, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, μετά το έγκλημα συναντήθηκαν με τον καθ'ομολογίαν δράστη, ο οποίος τους είπε ότι μαχαίρωσε τον 27χρονο.

Η κοπέλα του καθ'ομολογίαν δράστη, ήταν επίσης παρούσα και έκλαιγε διαρκώς ενώ παρόντες ήταν και οι άλλοι κατηγορούμενοι.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε ο πατέρας του 27χρονου θύματος, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος παρέστη στο δικαστήριο. Η υπεράσπιση προέβαλε νέα κωλύματα για την καινούργια ημερομηνία, προκαλώντας την αντίδραση του πατέρα του θύματος.

«Υπάρχει ανθρωποκτονία ενός παιδιού», είπε απευθυνόμενος προς την έδρα, με τον πρόεδρο να εμμένει στην απόφαση η δίκη να συνεχιστεί στις 20 Μαΐου.