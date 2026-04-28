Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Προφυλακιστέος ο 20χρονος - Ζητά συγγνώμη, προσπάθησε να αυτοκτονήσει

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του την Τρίτη (28/4) ο 20χρονος για τη στυγερή δολοφονία του 27χρονου γιου του διοικητή ταξίαρχου της ΓΑΔΑ στον Άγιο Δημήτριο.

Η διαδικασία ξεκίνησε πριν τις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 13:00 με τον καθ' ομολογίαν δράστη να αποχωρεί από το ναυτοδικείο του Πειραιά με κουκούλα.

Κατά την απολογία του, ο 20χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος ενώ έδωσε και λεπτομέρειες σχετικά με το μοιραίο βράδυ. «Ζητώ συγγνώμη στην οικογένεια. Νιώθω συντετριμμένος. Βρεθήκαμε πρώτη φορά από κοντά. Είχαμε μιλήσει στο παρελθόν στο τηλέφωνο. Συναντηθήκαμε σε δημόσιο χώρο και σε ώρα που είχε κόσμο».

Συνεχίζοντας, μάλιστα, υποστήριξε πως είχε σκοπό να σκοτώσει τον 27χρονο αλλά να τον τραυματίσει. «Δεν είχα την πρόθεση να τον σκοτώσω και το μαχαίρι το είχα για λόγους άμυνας. Ήταν ένα ραντεβού για να μιλήσουμε σχετικά με τη συμπεριφορά του στην κοπέλα μου. Λογοφέραμε και φοβήθηκα και για τον λόγο και δεν κατάλαβα πως έβγαλα το μαχαίρι. Δεν κατάλαβα ότι τον σκότωσα. Νόμιζα πως απλά τον τραυμάτισα» φέρεται να συμπλήρωσε.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης του 20χρονου, Ευάγγελος Μπιτσαξής αμέσως μετά την απολογία μίλησε στις κάμερες όπου μεταξύ άλλων ανέφερε πως ο νεαρός δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του μετά την δολοφονία.

«Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του έκαναν. Εξέφρασε την θλίψη και την οδύνη για ότι έχει γίνει και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του δράστη. Παραδόθηκε αυτοβούλως, αυθορμήτως και αμέσως όταν έμαθε την κατάληξη του ανθρώπου. Ήταν σε σοκ, έπαθε νευρικό κλονισμό. Επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Δεν ήταν προμελετημένες οι κινήσεις του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναβολή για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους

Σημειώνεται ότι η δίκη των τριών ατόμων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία έλαβε αναβολή για τις 10 Μαΐου, περιπλέκοντας περαιτέρω το ήδη βαρύ κατηγορητήριο. Πρόκειται για τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, έναν συνομήλικό του φίλο και ακόμη μία 20χρονη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν στο πλευρό του μετά τη δολοφονία, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από τη στάση τους.