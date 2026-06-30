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Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Στην Εισαγγελία ο 20χρονος που ήταν μαζί με τον δράστη

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης την αθώωση των δύο 20χρονων γυναικών που κατηγορούνταν για υπόθαλψη εγκληματία.

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 27ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (ΦΩΤΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 27ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (ΦΩΤΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

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Τη διαβίβαση των πρακτικών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ώστε να διερευνηθεί ο 20χρονος που βρισκόταν μαζί με τον δράστη στο πάρκο Ασύρματου όπου δολοφονήθηκε ο 27χρονος γιος του ταξιάρχου της ΕΛΑΣ, τον Απρίλιο του 2026, αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Έτσι ο 20χρονος θα ερευνηθεί για το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως είχε προτείνει η εισαγγελέας της έδρας, ενώ απαλλάσσεται για την υπόθαλψη εγκληματία, κατά πλειοψηφία (2-1).

Αθωώσεις για τις δύο 20χρονες γυναίκες

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωση των δύο 20χρονων γυναικών που κατηγορούνταν για υπόθαλψη εγκληματία, επίσης κατά πλειοψηφία (2-1).

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, υπήρξε ένταση με την οικογένειά του θύματος να στρέφεται λεκτικά σε βάρος των δύο κατηγορούμενων (παρούσες στο ακροατήριο ήταν σήμερα οι δύο γυναίκες κατηγορούμενες).

Μεταξύ άλλων ακούστηκαν φράσεις όπως:

«Δεν είσαι αθώα για τον θάνατο του παιδιού μου»

«Ό,τι έσπειρες αυτό θα θερίσεις, κλάμα, πόνο, θάνατο»

με τη μητέρα του θύματος να φωνάζει προς τις κατηγορούμενες.

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