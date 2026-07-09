Πικροδάφνη: Σφραγίστηκαν δύο παιδικές χαρές λόγω επικινδυνότητας του εδάφους

Δύο παιδικές χαρές, πλησίον του ρέματος Πικροδάφνης, έκλεισαν οι αρχές μετά από έκθεση της Πολεοδομίας που κατέγραψε πως τίθεται ζήτημα επικινδυνότητας του εδάφους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Αγίου Δημητρίου, πρόκειται για τις παιδικές χαρές στα σημεία Ξάνθης και Ρίμινι, καθώς και στη συμβολή των οδών Ήρας και Λιδωρικίου, για τις οποίες η αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών έδειξε πως αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο έδαφός τους, με εκτεταμένα φαινόμενα υποσκαφής από τα ύδατα, έντονη καθίζηση του εδάφους και κατολισθήσεις πρανών στο ρέμα της Πικροδάφνης, με το οποίο γειτνιάζουν άμεσα οι δύο παιδικές χαρές.

Ως εκ τούτου, ο δήμος Αγίου Δημητρίου αποφάσισε να σφραγίσει τους δύο χώρους, προκειμένου να μην διακινδυνεύσει την περίπτωση ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται πως το ζήτημα της διαχείρισης του ρέματος της Πικροδάφνης, όπως και εν γένει των ρεμάτων της Αττικής, και οι κίνδυνοι που παρατηρούνται από την κάλυψή τους, αποτελούν κεντρικό ζήτημα δημόσιου προβληματισμού τα τελευταία χρόνια.



Αναλυτικά η ανακοίνωσή της δημοτικής αρχής αναφέρει: «Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ξεκαθαρίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε. Η απόφαση για την άμεση σφράγιση των συγκεκριμένων χώρων και την καθολική απαγόρευση εισόδου δεν αποτελεί γραφειοκρατική επιλογή, αλλά επιτακτικό καθήκον προστασίας της ανθρώπινης ζωής.



Η διοίκηση του Δήμου προέβη στην απόφαση αυτή, με υπευθυνότητα και αφού έλαβε υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας και το περιεχόμενο της κατεπείγουσας έκθεσης κινδύνου της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης (ΥΔΟΜ, ΑΠ: 2930 και έγγραφο 2574/26-01-2026). Η επίσημη αυτοψία των τεχνικών υπηρεσιών αποκάλυψε εκτεταμένα φαινόμενα υποσκαφής από τα ύδατα, έντονη καθίζηση του εδάφους και κατολισθήσεις πρανών στο ρέμα της Πικροδάφνης, με το οποίο γειτνιάζουν άμεσα οι δύο παιδικές χαρές. Με δεδομένο τον άμεσο κίνδυνο περαιτέρω κατάρρευσης των πρανών και τη μειωμένη στατική επάρκεια του εδάφους, η ΥΔΟΜ διέταξε τον άμεσο και αυστηρό αποκλεισμό του όμορου υπαίθριου δημοτικού παιδικού χώρου».



Σε σχετική δήλωση προέβη και ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, επισημαίνοντας πως: «Απέναντι σε όσους επιλέγουν να υποβαθμίζουν την επικινδυνότητα για μικροπολιτικούς λόγους, απαντάμε αιχμηρά. Καμία καθυστέρηση και κανένας συμβιβασμός δεν χωρά όταν απειλούνται ζωές νηπίων και παιδιών. Οι συγκεκριμένες παιδικές χαρές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών έργων αντιστήριξης από την Περιφέρεια Αττικής και την οριστική άρση του κινδύνου. Πρώτη και απόλυτη προτεραιότητά μας είναι και θα παραμείνει η προστασία των πολιτών μας».

Πηγή: ΑΠΕ