Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Μέρα απολογίας για τον 20χρονο - Νέες αποκαλύψεις στο «φως»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της στυγερής δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, με τον 20χρονο κατηγορούμενο να οδηγείται εντός των επόμενων ωρών στο Ναυτοδικείο Πειραιά προκειμένου να δώσει τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν.

Την ίδια ώρα, αναβολή για τις 10 Μαΐου πήρε η δίκη των τριών ατόμων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, περιπλέκοντας περαιτέρω το ήδη βαρύ κατηγορητήριο. Πρόκειται για τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, έναν συνομήλικό του φίλο και ακόμη μία 20χρονη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν στο πλευρό του μετά τη δολοφονία, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από τη στάση τους.

Ο 20χρονος καλείται σήμερα να απολογηθεί για την πράξη που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, ενώ νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται διαρκώς στο φως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς του κατηγορούμενου επιχειρεί να μετατοπίσει το βάρος των ευθυνών, «δείχνοντας» την πλευρά της συντρόφου του θύματος. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, η ίδια είχε εκφράσει φόβους για απειλές από πρώην σύντροφό της, ανοίγοντας έναν ακόμη κύκλο ερωτημάτων γύρω από το παρασκήνιο της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα στοιχεία για το παρελθόν του 20χρονου, καθώς φέρεται να κυκλοφορούσε συστηματικά με μαχαίρι, έχοντας μάλιστα απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά. Ενδεικτική είναι και η κατάθεση της πρώην συντρόφου του, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος δεν δίσταζε να επιδεικνύει με υπερηφάνεια το κρητικό μαχαίρι που κατείχε.