Άγιος Δημήτριος: Ο ταξίαρχος πήγε στο πάρκο και είδε τον γιο του νεκρό - Το σπαρακτικό αντίο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο, με την ΕΛ.ΑΣ να αναζητά βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε μακροσκοπικά την σορό του 27χρονου γιου ανώτατου αξιωματικού της ΓΑΔΑ διαπίστωσε ότι έφερε ένα και μοναδικό τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα, το οποίο αποδείχτηκε μοιραίο. Δείγμα ότι ο δράστης και γνώριζε και ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι δεν εξετάζεται το σενάριο της ληστείας καθώς στην κατοχή του θύματος βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα. Οι Αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τις επικοινωνίες του και αν τυχόν είχε κανονίσει κάποιου είδους συνάντηση. Τόνισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη έρευνα, καθώς είναι μια μεγάλη έκταση δίχως κάμερες. «Προφανώς ο δράστης ή οι δράστες από κάπου εξήλθαν, αυτό αναζητούν οι αστυνομικοί. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία».

Ο πατέρας του 27χρονου είδε τη σορό του γιου του στο σημείο της δολοφονίας

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 27χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 9 το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου, όταν αλλοδαπός ενημέρωσε την αστυνομία για νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του στο πάρκο Ασυρμάτου. Έσπευσαν επιτόπου περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τραγική φιγούρα ήταν ο ταξίαρχος πατέρας του, ο οποίος, κατά πληροφορίες, μόλις έμαθε υπηρεσιακά ότι εκτυλίχθηκε κάποιο περιστατικό στη γειτονιά του, μετέβη στο σημείο, μόλις λίγα λεπτά πριν από την ομάδα ΔΙΑΣ, και αντίκρισε το αιμόφυρτο σώμα του γιου του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Την ίδια ώρα, συγκινεί ο αποχαιρετισμός του πατέρα στον 27χρονο γιο του. Ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, δημοσιεύοντας και κοινή τους φωτογραφία:

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου».