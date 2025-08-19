«Βασίλισσα της Κεταμίνης»: Δηλώνει ένοχη για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Η γυναίκα που στον υπόκοσμο αποκαλούσαν «Βασίλισσα της Κεταμίνης» παραδέχτηκε την ενοχή της για τον ρόλο της στον θάνατο του Μάθιου Πέρι, του αξέχαστου «Τσάντλερ» από τα Φιλαράκια.



Η 42χρονη Τζάσβιν Σάνγκα, με διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Βρετανίας, συμφώνησε να δηλώσει ένοχη σε πέντε κατηγορίες για διακίνηση κεταμίνης – ανάμεσά τους και για τη θανατηφόρα δόση που σκότωσε τον Πέρι. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη δίκη που είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, αλλά κινδυνεύει με ποινή έως και 45 χρόνια φυλάκιση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, όπως μεταδίδει το Associated Pressη Σάνγκα είχε «πελατολόγιο υψηλού κύρους», στο οποίο περιλαμβάνονταν και διάσημοι. Μόλις τέσσερις ημέρες πριν τον θάνατο του Πέρι, του είχε πουλήσει 25 φιαλίδια κεταμίνης έναντι 6.000 δολαρίων. Ανάμεσα σε αυτά βρισκόταν και η δόση που αποδείχτηκε μοιραία.

Ο Πέρι, που πάλευε για χρόνια με τον εθισμό, λάμβανε κεταμίνη και μέσω γιατρών ως θεραπεία για την κατάθλιψη. Όταν οι νόμιμες δόσεις περιορίστηκαν, στράφηκε σε παράνομα κυκλώματα. Την 28η Οκτωβρίου 2023 βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Ο ιατροδικαστής κατέληξε ότι η αιτία θανάτου ήταν η δηλητηρίαση από κεταμίνη.



Η Σάνγκα συνελήφθη έπειτα από έφοδο στο σπίτι της στη Νορθ Χόλιγουντ, όπου πράκτορες της DEA εντόπισαν μεγάλες ποσότητες κεταμίνης και μεθαμφεταμίνης. Από τότε παραμένει προφυλακισμένη, ενώ η τελική ποινή της θα ανακοινωθεί σε επόμενη δικάσιμο.



Με την ομολογία της, κλείνει ο κύκλος των πέντε κατηγορουμένων στην υπόθεση. Όλοι πλέον έχουν παραδεχτεί την ενοχή τους.



Ο Μάθιου Πέρι έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της γενιάς του, μέσα από τα «Φιλαράκια» (1994–2004), δίπλα στην Τζένιφερ Άνιστον, την Κόρτνεϊ Κοξ, τη Λίζα Κούντροου, τον Ματ Λεμπλάνκ και τον Ντέιβιντ Σουίμερ.