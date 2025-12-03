Με φυλάκιση τριών ετών κινδυνεύει ο γιατρός που πούλησε την κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι

Με κάθειρξη τριών ετών πρόκειται να καταδικαστεί από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες ο γιατρός του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, Σαλβαδόρ Πλασένσια, για την υπόθεση της πώλησης της ναρκωτικής ουσίας κεταμίνη η οποία οδήγησε στον θάνατο τον πρωταγωνιστή της σειράς «Τα Φιλαράκια».

Οι εισαγγελείς ζητούν από την περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ, Σέριλιν Πις Γκάρνετ να καταδικάσει τον 44χρονο γιατρό μετά την ομολογία του πριν από μερικούς μήνες. Ωστόσο, δεν κατηγορήθηκε ότι πούλησε στον ηθοποιό τη δόση που, σύμφωνα με τους ερευνητές, τον οδήγησε στον θάνατο στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Πέρι έπαιρνε νόμιμα την κεταμίνη, μια χειρουργική αναισθητική ουσία, ως θεραπεία για την κατάθλιψη. Αλλά όταν ο γιατρός του δεν του την παρείχε στις ποσότητες που ήθελε, στράφηκε στον Πλασένσια, ο οποίος παραδέχτηκε ότι την πούλησε παράνομα στον Πέρι, παρόλο που γνώριζε ότι ήταν εθισμένος. Έστειλε μήνυμα σε έναν άλλο γιατρό ότι ο Πέρι ήταν ένας «ηλίθιος» που θα μπορούσε να τον εκμεταλλευτεί για χρήματα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

«Αντί να κάνει ό,τι ήταν καλύτερο για τον κ. Πέρι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ιατρική ευαλωτότητα του για κέρδος», ανέφερε το υπόμνημα της εισαγγελίας για την επιβολή της ποινής σύμφωνα με το Associated Press.

«Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του»

Οι δικηγόροι του Πλασένσια προσπάθησαν να δώσουν μια άλλη εικόνα του πελάτη τους δηλώνοντας ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που βγήκε από τη φτώχεια για να γίνει γιατρός, αγαπητός στους ασθενείς του, μερικοί από τους οποίους κατλεθεσαν υπέρ του στο δικαστήριο.

Οι δικηγόροι χαρακτήρισαν την πώληση στον Πέρι «απερίσκεπτη» και «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του». «Οι τύψεις δεν μπορούν να περιγράψουν τον πόνο, τη λύπη και την ντροπή που νιώθει ο κ. Πλασένσια για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε και την οποία απέτυχε να αποτρέψει», ανέφερε το υπόμνημα.

Ωστόσο, υποστήριξαν ότι «η ποινή φυλάκισης δεν είναι ούτε απαραίτητη ούτε δικαιολογημένη. Έχει ήδη χάσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, την κλινική του και καριέρα του καταστράφηκε. Έχει επίσης δεχτεί άγρια ​​επίθεση από τα μέσα ενημέρωσης και απειλές από αγνώστους, σε σημείο που η οικογένειά του μετακόμισε εκτός πολιτείας για την ασφάλειά της».

Οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι που κατέληξαν σε συμφωνίες για να δηλώσουν ένοχοι θα καταδικαστούν σε δικές τους ακροάσεις τους επόμενους μήνες.

