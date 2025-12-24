Συγκλονίζει ο θάνατος 27χρονης δημοσιογράφου: Πήδηξε από τον 7ο όροφο κι άφησε αινιγματικό μήνυμα

Η Μαλίνα Μαρία Γκουλέρ ήταν μεγάλη οπαδός της ρουμανικής ομάδας Μπιχόρ Οράντεα. Παρακολουθούσε τους περισσότερους εντός έδρας αγώνες και έγινε δημοσιογράφος και φωτογράφος του συλλόγου, παράλληλα με τον ρόλο της ως δημοφιλής influencer ποδοσφαίρου, καλύπτοντας τα σκαμπανεβάσματα της ομάδας της δεύτερης κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένης της ανόδου το 2024.



Η Μαλίνα, η οποία είχε περισσότερους από 40.000 ακολούθους στο Instagram και το Facebook, κάλυψε επίσης και άλλες εκδηλώσεις στην πόλη της, συμπεριλαμβανομένων μουσικών συναυλιών. Αλλά η 27χρονη έφυγε τραγικά από τη ζωή το περασμένα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος που νοίκιαζε στην Οράντεα της Ρουμανίας, όπου εδρεύει ο σύλλογος. Η Μαλίνα σπούδασε δημοσιογραφία στο πανεπιστήμιο και είχε έντονο πάθος για τη φωτογραφία και το ποδόσφαιρο, όπως αναφέρει το What's The Jam.



Αλλά πρόσφατα άρχισε να εμφανίζεται λιγότερο σε αγώνες, προκαλώντας ανησυχία στους οπαδούς και στους συναδέλφους της. Σύμφωνα με άτομα του στενού της περιβάλλοντος, αντιμετώπιζε προσωπικά προβλήματα.



Ο πατέρας της ήταν σοβαρά άρρωστος και η ίδια φέρεται να πάλευε με μια μορφή καρκίνου.



Το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, μοιράστηκε ένα βίντεο που την έδειχνε να παρακολουθεί μια συναυλία σε μια δημόσια πλατεία, ενώ ο Ρουμάνος καλλιτέχνης της ραπ Cabron έδινε συναυλία.



Το απόσπασμα περιελάμβανε τους στίχους: «Δώσε μου χρόνο, Θεέ μου, τουλάχιστον μια σεζόν...».

Συγκίνηση για τον θάνατό της



Ένας εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε: «Η Μαλίνα ήταν με την ομάδα τη σεζόν 2023-2024, μια σεζόν κατά την οποία πετύχαμε την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία, συμβάλλοντας με επαγγελματισμό και αφοσίωση στη καταγραφή των στιγμών και των συναισθημάτων αυτού του αθλητικού ταξιδιού.



Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους αγαπημένους της και σε όλους όσους την γνώριζαν».



Η ξαφνική απώλεια της έχει προκαλέσει ένα ξέσπασμα θλίψης και υποστήριξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους φωτογράφους, τους δημοσιογράφους και τους οπαδούς του να στέλνουν τα συλληπητήριά τους γράφοντας, μεταξύ άλλων, ότι θα την θυμούνται ως μια ζεστή, ενθουσιώδη προσωπικότητα, πάντα παρούσα στις κερκίδες, αποτυπώνοντας το αληθινό πνεύμα του ποδοσφαίρου.



Ο πρόωρος θάνατός της άφησε την αθλητική κοινότητα της Ρουμανίας στο πένθος, με πολλούς να αναλογίζονται την πολλά υποσχόμενη καριέρα που διακόπηκε τραγικά.