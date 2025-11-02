Χρονικό ενός προαναγγελθέντος μακελειού: Η βεντέτα στα Βορίζια ξύπνησε τα φαντάσματα του παρελθόντος

Υπό ασφυκτική αστυνομική παρουσία βρίσκεται από χθες ολόκληρη η περιοχή γύρω από το χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού, όπου μια παλιά βεντέτα αναζωπυρώθηκε με τραγικό τρόπο, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Η Κρήτη ξύπνησε και πάλι με τον εφιάλτη των ένοπλων συγκρούσεων που θυμίζουν άλλες εποχές, καθώς το ορεινό χωριό μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε πεδίο μάχης.

Το χρονικό της φρίκης

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν τα μέλη των δύο οικογενειών, που εδώ και χρόνια βρίσκονται σε ένταση συναντήθηκαν τυχαία στο δρόμο, μέσα στο χωριό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 39χρονος Φανούριος Καργάκης συναντήθηκε στην είσοδο των Βοριζίων με έναν άνδρα της άλλης οικογένειας και τον ξάδερφό του. Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι φωνές έγιναν πυροβολισμοί.

Ο 39χρονος έπεσε νεκρός, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά. Η συμπλοκή επεκτάθηκε, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πυρά όπως σε σκηνές φαρ ουέστ, μέσα στους στενούς δρόμους του χωριού.

Ανάμεσα στα θύματα, και μια 56χρονη γυναίκα, που σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε τυχαία στο σημείο. Άλλη μια γυναίκα –η αδελφή της– τραυματίστηκε, ενώ μια 26χρονη νοσηλεύεται επίσης σε σοβαρή κατάσταση.



Tο πρώτο χτύπημα φέρεται να είχε γίνει λίγες ώρες νωρίτερα, όταν εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε σε σπίτι της μίας οικογένειας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Το περιστατικό αυτό πυροδότησε τη φονική αλυσίδα που ακολούθησε.

Εμπόλεμη ζώνη το χωριό – ΕΚΑΒ και ΕΛ.ΑΣ. υπό πυρά

Το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ. για ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια, με άγνωστο αριθμό τραυματιών.

Πέντε ασθενοφόρα, ανάμεσά τους μία κινητή ιατρική μονάδα και δύο γιατροί, τέθηκαν σε συναγερμό. Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ αναγκάστηκαν να παραμείνουν σε ασφαλή θέση εκτός χωριού, καθώς η περιοχή θύμιζε εμπόλεμη ζώνη.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία για λόγους ασφαλείας – άλλοι στο ΠΑΓΝΗ, άλλοι στο Βενιζέλειο. Πολλοί από τους ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν από κατοίκους με αγροτικά οχήματα, καθώς ο φόβος νέας επίθεσης ήταν έντονος.

Ανθρωποκυνηγητό και σχέδιο αποτροπής νέου γύρου αίματος

Από το απόγευμα του Σαββάτου, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τουλάχιστον τρία άτομα συμμετείχαν στους πυροβολισμούς.



Στην Κρήτη έφτασαν εκτάκτως ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος, ο διευθυντής της ΔΑΟΕ Φώτης Ντουΐτσης, καθώς και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ, που αναμένεται να παραμείνει στο χωριό για όσο χρειαστεί.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη για την εκτίμηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

Η εντολή είναι ξεκάθαρη: να αποτραπεί οποιοδήποτε νέο αιματοκύλισμα. Οι φόβοι όμως παραμένουν. Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν πως «τώρα αρχίζουν όλα», καθώς η ένταση μεταξύ των οικογενειών δύσκολα θα καταλαγιάσει με τις κηδείες των θυμάτων.

«Φανούρη μου, σε φάγανε» – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας

Το χωριό έχει βυθιστεί στο πένθος. Ο 39χρονος, πατέρας πέντε παιδιών, ετοιμάζεται να κηδευτεί σήμερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Μάρτυρες υποδεικνύουν ότι ήταν ο άνθρωπος που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό το βράδυ της Παρασκευής και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρώτος που άνοιξε πυρ με καλάσνικοφ.

Η τραγωδία όμως δεν σταμάτησε εκεί. Επειδή τα τρία μικρότερα παιδιά του ζευγαριού ήταν αβάπτιστα, η οικογένεια προχώρησε εσπευσμένα σε βαπτίσεις το βράδυ του Σαββάτου, ώστε να μπορέσει να γίνει η κηδεία την Κυριακή.

Η εικόνα των μικρών παιδιών μπροστά στα φέρετρα των γονιών και συγγενών τους προκαλεί ρίγη συγκίνησης.

Έξω από το σπίτι του 39χρονου, η αδελφή του ξέσπασε σε λυγμούς φωνάζοντας:

«Φανούρη μου, άντρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε! Πονώ! Δεν μπορώ να το πιστέψω!»

Η γυναίκα του θύματος, βυθισμένη στη σιωπή, δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της απώλειας.

Το παρασκήνιο της βεντέτας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η έχθρα μεταξύ των οικογενειών έχει ρίζες στο παρελθόν, όμως δεν σχετίζεται με την παλιά βεντέτα πριν από 70 χρόνια.

Η νέα σύγκρουση αφορά διαφορές για βοσκοτόπια και προσωπικές προσβολές. Πριν από μήνες, σε ένα γλέντι, μια λεκτική αντιπαράθεση κατέληξε σε μαχαίρωμα, γεγονός που άνοιξε τον κύκλο του αίματος.

Την επόμενη ημέρα, το μέλος της τρίτης οικογένειας που θίχτηκε, πυροβόλησε στην πλατεία του χωριού τραυματίζοντας ελαφρά άτομα, χωρίς να ειδοποιηθεί ποτέ η αστυνομία.

Όταν οι απόπειρες «σασμού» από γνωστή οικογένεια των Χανίων ναυάγησαν, το νήμα της βεντέτας ξανατυλίχτηκε – μέχρι που έσπασε με το μακελειό του Σαββάτου.

Κλειστά σχολεία, φόβος και σιωπή

Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στα Βορίζια και στη Ζαρού, μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων είναι διαρκής. Κάθε στενό του χωριού φρουρείται.

Η σιωπή που επικρατεί στα Βορίζια σήμερα, μοιάζει πιο εκκωφαντική από τους πυροβολισμούς του Σαββάτου.