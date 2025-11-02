Βορίζια: «Αστακός» το χωριό μετά το μακελειό - Έρευνες πόρτα - πόρτα

Σε «φρούριο» έχουν μετατραπεί τα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, ένα 24ωρο μετά την αναζωπύρωση μιας παλιάς βεντέτας, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις. Η αστυνομική παρουσία είναι ισχυρή, καθώς η ανησυχία είναι μεγάλη, με ολόκληρο το νησί να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η Κρήτη ξύπνησε και πάλι με τον εφιάλτη των ένοπλων συγκρούσεων που θυμίζουν άλλες εποχές, καθώς το ορεινό χωριό μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε πεδίο μάχης.

Όπως έγινε γνωστό, μέχρι αργά χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που έφτασε στην Κρήτη με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να συζητηθούν με προσοχή, οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών, για το μακελειό.

Φρουρούνται τα νοσοκομεία - Παραδίδεται στον εισαγγελέα η δικογραφία

Και στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς εκεί μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δυο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι καθώς εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό. Μιλώντας στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ωστόσο η έρευνα από τους αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Έρευνες κατ' οίκον

Όπως είπε, έχουν γίνει κατ' οίκον έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ευρήματα. Τόνισε όμως ότι οι αξιωματικοί τόσο της Κρήτης όσο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που συνδράμουν από χθες, είναι ιδιαίτερα έμπειροι και θα ξεκαθαρίσουν το θέμα. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», κατέληξε η κ. Δημογλίδου.

Το χρονικό της φρίκης

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν τα μέλη των δύο οικογενειών, που εδώ και χρόνια βρίσκονται σε ένταση συναντήθηκαν τυχαία στο δρόμο, μέσα στο χωριό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 39χρονος Φανούριος Καργάκης συναντήθηκε στην είσοδο των Βοριζίων με έναν άνδρα της άλλης οικογένειας και τον ξάδερφό του. Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι φωνές έγιναν πυροβολισμοί.

Ο 39χρονος έπεσε νεκρός, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά. Η συμπλοκή επεκτάθηκε, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πυρά όπως σε σκηνές φαρ ουέστ, μέσα στους στενούς δρόμους του χωριού.

Ανάμεσα στα θύματα, και μια 56χρονη γυναίκα, που σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε τυχαία στο σημείο. Άλλη μια γυναίκα –η αδελφή της– τραυματίστηκε, ενώ μια 26χρονη νοσηλεύεται επίσης σε σοβαρή κατάσταση.



Tο πρώτο χτύπημα φέρεται να είχε γίνει λίγες ώρες νωρίτερα, όταν εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε σε σπίτι της μίας οικογένειας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Το περιστατικό αυτό πυροδότησε τη φονική αλυσίδα που ακολούθησε.

Εμπόλεμη ζώνη το χωριό – ΕΚΑΒ και ΕΛ.ΑΣ. υπό πυρά

Το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ. για ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια, με άγνωστο αριθμό τραυματιών.

Πέντε ασθενοφόρα, ανάμεσά τους μία κινητή ιατρική μονάδα και δύο γιατροί, τέθηκαν σε συναγερμό. Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ αναγκάστηκαν να παραμείνουν σε ασφαλή θέση εκτός χωριού, καθώς η περιοχή θύμιζε εμπόλεμη ζώνη.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία για λόγους ασφαλείας – άλλοι στο ΠΑΓΝΗ, άλλοι στο Βενιζέλειο. Πολλοί από τους ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν από κατοίκους με αγροτικά οχήματα, καθώς ο φόβος νέας επίθεσης ήταν έντονος.

Το παρασκήνιο της βεντέτας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η έχθρα μεταξύ των οικογενειών έχει ρίζες στο παρελθόν, όμως δεν σχετίζεται με την παλιά βεντέτα πριν από 70 χρόνια.

Η νέα σύγκρουση αφορά διαφορές για βοσκοτόπια και προσωπικές προσβολές. Πριν από μήνες, σε ένα γλέντι, μια λεκτική αντιπαράθεση κατέληξε σε μαχαίρωμα, γεγονός που άνοιξε τον κύκλο του αίματος.